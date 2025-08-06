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Попереду – переатестація працівників БЕБ і фактичний перезапуск Бюро – Анастасія Радіна про призначення Цивінського

11:23, 6 серпня 2025
Голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна закликала не розслаблятися після призначення директором БЕБ Олександра Цивінського.
Попереду – переатестація працівників БЕБ і фактичний перезапуск Бюро – Анастасія Радіна про призначення Цивінського
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Після призначення Кабміном 6 серпня директором Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського розпочнеться процедура перезавантаження БЕБ. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

«Сьогодні Уряд нарешті виконав норму закону про Бюро економічної безпеки та призначив директором БЕБ переможця конкурсного добору Олександра Цивінського. Вітаю це запізніше на півтора місяці, але вкрай потрібне нашому суспільству рішення. Дякую, Юлія Свириденко.

Не розслабляємося, бо попереду – переатестація працівників БЕБ і, фактично, перезапуск органу та відновлення довіри до його роботи» – зазначила Радіна.

В свою чергу, прем’єр-міністр Юлія Свириденко зауважила, що після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо кандидатури Цивінського.

«Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави» – підкреслила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, до цього Олександр Цивінський працював у НАБУ – фактично з моменту його створення, з 2015 року. Трудову діяльність розпочав у 2003 році на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України.

В 2007 році був призначений слідчим ОВС відділу розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи слідчого управління ГУНП у Львівській області. Надалі – старший слідчий, старший слідчий в ОВС – криміналіст, заступник начальника відділу.

Автор: Наталя Мамченко

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бюро економічної безпеки

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Попереду – переатестація працівників БЕБ і фактичний перезапуск Бюро – Анастасія Радіна про призначення Цивінського

Голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна закликала не розслаблятися після призначення директором БЕБ Олександра Цивінського.

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