У Держпраці пояснили, як здійснюється контроль за виконанням колективного договору на підприємстві

Виконання колективного договору контролюють самі сторони, що його підписали, відповідно до процедур, передбачених цим договором.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колективний договір – це нормативно-правовий договір, що укладається між трудовим колективом підприємства та роботодавцем з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів обох сторін.

Він укладається з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів. Про це повідомляє Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

Контроль за виконанням колективного договору, згідно зі статтею 19 Кодексу законів про працю України, здійснюють саме ті сторони, які його підписали — за процедурою, прописаною в самому договорі.

Якщо роботодавець порушив його умови, профспілки, що уклали колективний договір, мають право надсилати роботодавцю подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий строк.

У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди в зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

Також зазначається, що стаття 11 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» дозволяє роботодавцеві на період воєнного стану за власною ініціативою зупиняти дію окремих положень колективного договору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.