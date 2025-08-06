В Гоструда объяснили, как осуществляется контроль за исполнением коллективного договора на предприятии

Выполнение коллективного договора контролируют сами подписавшие его стороны в соответствии с процедурами, предусмотренными этим договором.

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Коллективный договор — это нормативно-правовой договор, заключаемый между трудовым коллективом предприятия и работодателем с целью регулирования производственных, трудовых и социально-экономических отношений и согласования интересов обеих сторон.

Он заключается с целью регулирования производственных, трудовых и социально-экономических отношений и согласования интересов работников, собственников и уполномоченных ими органов. Об этом сообщает Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Контроль за выполнением коллективного договора, согласно статье 19 Кодекса законов о труде Украины, осуществляют именно те стороны, которые его подписали — в порядке, предусмотренном самим договором.

Если работодатель нарушил его условия, профсоюзы, заключившие коллективный договор, имеют право направить работодателю представление об устранении этих нарушений, которое рассматривается в недельный срок.

В случае отказа устранить нарушения или недостижения согласия в указанный срок профсоюзы имеют право обжаловать неправомерные действия или бездействие должностных лиц в суде.

Также отмечается, что статья 11 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» позволяет работодателю на период военного положения по собственной инициативе приостанавливать действие отдельных положений коллективного договора.