ВККС оприлюднила кодовані результати тестування у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адмінсуду за 5 серпня

Набрали мінімально допустимий бал 528 осіб.

Фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила кодовані результати тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адміністративного суду за 5 серпня.

У ВККС нагадали, що з 5 до 8 серпня стосовно 2 632 учасників триває проведення тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації місцевого адміністративного суду як другий етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.

Встановлено кодовані результати тестування за 5 серпня стосовно 547 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 19 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 528 осіб:

від 75 до 80 балів – 30 осіб;

від 81 до 90 балів – 96 осіб;

від 91 до 100 балів – 402 особи.

У ВККС додали, що до третього етапу кваліфікаційного іспиту (тестування когнітивних здібностей) допускатимуться за рейтингом не більше 600 осіб, які набрали мінімально допустимий бал.

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