На Франковщине руководитель АО «Сегежа Украина» передала имущество предприятия сыну и нанесла ущерб более чем на 46 млн — прокуратура

Подозреваемая передала сыну имущество госпредприятия стоимостью более 184 миллионов гривен с нарушением закона.

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На Франковщине сообщили о подозрении главы АО "Сегежа Украина", которая, по версии следствия, злоупотребляла служебным положением, нанеся государству ущерб более 46 миллионов гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

По материалам следствия, 25% акций компании находятся в собственности АО "Ориана", где около 100% акций принадлежат государству. Остальные 75% контролирует структура с российским капиталом, против которой введены санкции СНБО и ограничения со стороны НБУ. Наложенные ограничения запрещают пользоваться имуществом, проводить финансовые операции и выводить капитал за пределы Украины.

Несмотря на это, глава "Сегежа Украина" решил передать полный имущественный комплекс предприятия — со всеми зданиями, техникой и активами общей стоимостью более 184 млн грн — в распоряжение частной фирмы, владельцем которой является ее сын. Соглашение было заключено без согласования акционеров и грубым нарушением действующего законодательства.

В результате этих действий государству, как совладельцу четверти компании, был нанесен ущерб на сумму более 46 млн грн.

В настоящее время прокуратура инициирует избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

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