Кабмин обновил порядок предоставления помощи военнослужащим, вернувшимся из российского плена

Юлия Свириденко заявила, что военнослужащие, вернувшиеся из российского плена, должны иметь доступ к комплексной государственной поддержке.

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Правительство обновило порядок предоставления помощи Защитникам и Защитницам, которые вернулись домой. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Мы учли опыт сил безопасности и обороны, чтобы сделать процесс реинтеграции более системным и чувствительным к потребностям людей. Расширяем первичный медицинский осмотр после возвращения — в частности, увеличиваем объем медицинских услуг и обеспечиваем фиксацию последствий травм и ранений», — заявила она.

Юлия Свириденко также добавила, что вводится более действенный механизм для предотвращения распространения инфекций.

«Вчера на рабочей встрече с представителями общественных организаций говорили о том, как сделать так, чтобы все Герои, прошедшие плен, получили именно ту помощь, которая соответствует их потребностям. Чтобы каждый, кто вернулся, почувствовал: государство заботится», — сказала глава правительства.

Ранее сообщалось, что Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций.

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