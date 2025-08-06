Правительство дополнило перечень компенсаций для людей, пострадавших на производстве

Кабинет Министров Украины дополнил перечень компенсаций для людей, пострадавших на производстве. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
В зависимости от уровня потребности пострадавшие смогут получать ежемесячную компенсацию в виде части минимальной заработной платы.
Что предусмотрено?
1/2 минимальной ЗП — при необходимости в специальном уходе и специальных лекарственных средствах.
1/4 минимальной ЗП — если требуется постоянный уход и специальные лекарства.
1/6 минимальной ЗП — при необходимости в бытовом обслуживании и лекарствах.
1/10 минимальной ЗП — если нет необходимости в бытовом обслуживании, но есть потребность в лекарствах.
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