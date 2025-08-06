Правительство дополнило перечень компенсаций для людей, пострадавших на производстве

В зависимости от уровня потребности пострадавшие смогут получать ежемесячную компенсацию в виде части минимальной зарплаты.

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Кабинет Министров Украины дополнил перечень компенсаций для людей, пострадавших на производстве. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В зависимости от уровня потребности пострадавшие смогут получать ежемесячную компенсацию в виде части минимальной заработной платы.

Что предусмотрено?

1/2 минимальной ЗП — при необходимости в специальном уходе и специальных лекарственных средствах.

1/4 минимальной ЗП — если требуется постоянный уход и специальные лекарства.

1/6 минимальной ЗП — при необходимости в бытовом обслуживании и лекарствах.

1/10 минимальной ЗП — если нет необходимости в бытовом обслуживании, но есть потребность в лекарствах.

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