Спецпредставитель Трампа Уиткофф встретился с Путиным в Москве

В Кремле проходит встреча Стива Уиткоффа и Путина.

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Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Путин начали встречу в Москве.

Напомним, что Уиткофф прибыл в Москву на переговоры. Утром 6 августа его самолет приземлился во "Внуково".

5 июля президента США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф встретится с представителями России в Москве, а по итогам переговоров он примет решение о дальнейших действиях в отношении РФ, в частности, касающихся санкций.

Ранее Трамп дал России 10 дней для достижения соглашения с Украиной, пригрозив введением пошлин и других мер, если договоренность не будет достигнута.

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