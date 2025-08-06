Новый президент Польши Кароль Навроцкий принял присягу

Кароль Навроцкий официально стал президентом Польши.

Фото: Kancelaria Prezydenta RP / X

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В польском Сейме 6 августа состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого. Политик принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

«Вступая в должность президента Республики Польша по воле Нации, я торжественно клянусь, что буду верен положениям Конституции, что буду непоколебимо защищать достоинство Нации, независимость и безопасность Государства, и что благо Отечества и процветание его граждан всегда будут моим высшим императивом. Да поможет мне Бог!», — зачитал присягу Навроцкий.

Во время своей речи Кароль Навроцкий заявил, что хочет принять новую Конституцию до 2030 года. По его мнению, необходима «национальная, честная дискуссия» о том, какой должна быть новая конституция. Также он объявил, что будет поддерживать все усилия по модернизации польской армии.

Навроцкий заверил, что будет выступать против нелегальной миграции и повышения пенсионного возраста.

Напомним, победителем второго тура президентских выборов в Польше стал кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.

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