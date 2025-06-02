Новым президентом Польши станет Кароль Навроцкий

Подсчет 100% голосов с участков показал, что на выборах президента Польши Кароль Навроцкий побеждает Рафала Тшасковского.

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Победителем второго тура президентских выборов в Польше стал кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.

Государственная избирательная комиссия Польши опубликовала результаты подсчета 100% избирательных участков, сообщает Gazeta Wyborcza.

Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей и одержал победу во втором туре выборов президента Польши.

Его оппонент — кандидат от «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов.

Разница между кандидатами составила менее одного процента — около 370 тысяч голосов.

До последнего момента шансы обоих претендентов на победу были примерно равны, а данные экзитполя сначала были в пользу Тшасковского, но затем ситуация изменилась.

Явка избирателей во втором туре голосования составила 71,63%.

Как известно, в первом туре президентских выборов в Польше, который состоялся 18 мая, лидировал Рафал Тшасковский.

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