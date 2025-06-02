Новим президентом Польщі стане Кароль Навроцький

Підрахунок 100% голосів з дільниць показав, що на виборах президента Польщі Кароль Навроцький перемагає Рафала Тшасковського.

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Переможцем другого туру президентських виборів у Польщі став кандидат від партії «Право та справедливість» Кароль Навроцький.

Національна виборча комісія Польщі оприлюднила результати підрахунку 100% виборчих дільниць, повідомляє Gazeta wyborcza.

Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів виборців і здобув перемогу у другому турі виборів президента Польщі.

Його опонент – кандидат від «Громадянської коаліції», мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,11% голосів.

Різниця між кандидатами склала менше одного відсотка - близько 370 тисяч голосів.

До останнього моменту шанси обох претендентів на перемогу були приблизно рівні, а дані екзитполів спочатку були на користь Тшасковського, але потім ситуація змінилась.

Явка виборців у другому турі голосування становила 71,63%.

Як відомо, у першому турі президентських виборів у Польщі, які відбулися 18 травня, лідирував Рафал Тшасковський.

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