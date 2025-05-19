Президентські вибори в Польщі — хто проходить у другий тур

Виборча комісія Польщі порахувала вже 99,75% голосів.

Фото: EPA/UPG

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Кандидат від Громадянської коаліції, мер Варшави Рафал Тшасковський лідирує у першому турі президентських виборах у Польщі, які відбулися 18 травня. Про це повідомив портал Onet.

За зведеними даними з дільниць, Рафал Тшасковський отримує 31,2%. Кароль Навроцький, якого підтримує партія Право і справедливість, набирає 29,7%. Третім йде кандидат з радикальної партії Конфедерація Славомір Менцен, який набрав 14,9% голосів виборців.

Згідно з даними польської виборчої комісії, станом на 08:20 підраховано 99,75% голосів.

Таким чином, Тшасковський та Навроцький проходять у другий тур виборів президента, який відбудеться 1 червня. Новообраний президент має скласти присягу до 6 серпня 2025 року.

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