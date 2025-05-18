Тшасковський vs Навроцький – у Польщі оголосили результати екзит-полів

Тшасковський лідирує у першому турі президентських виборів.

Фото: BBC

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі завершився перший тур президентських виборів. Згідно з даними екзит-полів, найбільше голосів набрав мер Варшави Рафал Тшасковський — 30,8%. Його основний суперник, Кароль Навроцький, отримав 29,1%. Таким чином, країну, ймовірно, очікує другий тур саме між цими двома кандидатами. Про це повідомляє RMF24.

Тшасковський представляє правлячу коаліцію на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском. Він відомий як послідовний прихильник європейської інтеграції України та підтримки її євроатлантичного курсу.

Кандидат також виступає за продовження військової та гуманітарної допомоги Україні, наголошуючи на необхідності солідарності ЄС із Києвом у протистоянні російській агресії.

Офіційні результати голосування Центральна виборча комісія Польщі оголосить найближчим часом. Очікується, що другий тур відбудеться за два тижні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.