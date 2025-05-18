Тшасковский vs Навроцкий – в Польше объявили результаты экзит-полов

Тшасковский лидирует в первом туре президентских выборов.

Фото: BBC

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В Польше завершился первый тур президентских выборов. Согласно данным экзит-полов, больше всего голосов набрал мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 30,8%. Его основной соперник, Кароль Навроцкий, получил 29,1%. Таким образом, страну, вероятно, ожидает второй тур именно между этими двумя кандидатами. Об этом сообщает RMF24.

Тшасковский представляет правящую коалицию во главе с премьер-министром Дональдом Туском. Он известен как последовательный сторонник европейской интеграции Украины и поддержки ее евроатлантического курса.

Кандидат также выступает за продолжение военной и гуманитарной помощи Украине, подчеркивая необходимость солидарности ЕС с Киевом в противостоянии российской агрессии.

Официальные результаты голосования Центральная избирательная комиссия Польши объявит в ближайшее время. Ожидается, что второй тур состоится через две недели.

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