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В стерильной комнате NASA нашли 26 новых видов бактерий с уникальными свойствами

21:57, 18 мая 2025
В чистой зоне NASA обнаружили бактерии, которые способны выживать в экстремальных условиях.
В стерильной комнате NASA нашли 26 новых видов бактерий с уникальными свойствами
Фото: Space
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Совместная группа ученых NASA, Индии и Саудовской Аравии сделала неожиданное открытие: в стерильной камере, где в 2007 году готовили марсоход «Феникс», найдено 26 ранее неизвестных видов бактерий. О результатах исследования сообщает портал Space.

Помещение Космического центра имени Кеннеди во Флориде было оборудовано для предотвращения попадания любых микроорганизмов на космический зонд. Однако, как оказалось, некоторые экстремофилы способны выживать даже в суровых условиях чистой зоны.

«Наше исследование было направлено на то, чтобы понять риск переноса экстремофилов в космических миссиях и определить, какие микроорганизмы могут выжить в суровых условиях космоса. Эти усилия имеют решающее значение для мониторинга риска микробного загрязнения и защиты от непреднамеренной колонизации исследуемых планет», - пояснил член исследовательской группы Александр Росадо.

Генетический анализ, проведенный над 53 полученными штаммами, показал, что они принадлежат к 26 новым видам. Обнаруженные микроорганизмы имеют уникальные механизмы выживания: способность к восстановлению ДНК, нейтрализации токсинов и ускоренного обмена веществ.

Открытие не только поможет NASA усилить протоколы стерильности, но и найдет применение на Земле. Исследователи считают, что гены этих бактерий можно использовать в медицине, пищевой промышленности и биотехнологиях. Следующим шагом станет детальное изучение их свойств для развития межпланетных исследований и биоинженерии.

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