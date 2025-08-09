Зеленский скоординировал позицию с президентом Финляндии Стуббом по совместной работе с США

Президенты Украины и Финляндии согласовали позиции по работе для завершения войны.

Источник фото: Веса Мойланен / Lehtikuva

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим коллегой из Финляндии Александром Стуббом, в ходе которого стороны координировали позиции для максимально продуктивной совместной работы с Соединенными Штатами Америки.

Глава государства отметил важность решимости и возможностей США завершить войну, подчеркнув намерение президента Дональда Трампа прекратить убийства.

«Чтобы ответить России на ее желание затянуть войну и собрать больше территориальной добычи, мы должны действовать мудро и скоординированно», — заявил Зеленский.

Он поблагодарил Александра Стубба за поддержку и подчеркнул, что Украина и Финляндия имеют самые протяженные в Европе границы с Россией, а наши народы хорошо понимают связанные с этим угрозы. Лидеры договорились продолжать сотрудничество ради общей безопасности.

Перед этим Владимир Зеленский после разговоров с партнерами заявил, что не видит сдвигов в позиции России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.