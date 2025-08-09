Практика судів
Зеленський скоординував позицію із президентом Фінляндії Стуббом щодо спільної роботи з США

18:10, 9 серпня 2025
Президенти України та Фінляндії узгодили позиції щодо роботи задля завершення війни.
Зеленський скоординував позицію із президентом Фінляндії Стуббом щодо спільної роботи з США
Джерело фото: Веса Мойланен / Lehtikuva
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з своїм колегою з Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони координували позиції для максимально продуктивної спільної роботи зі Сполученими Штатами Америки.

Глава держави наголосив на важливості рішучості та можливостей США завершити війну, відзначивши намір президента Дональда Трампа припинити вбивства.

«Щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано», — зазначив Зеленський.

Він подякував Александру Стуббу за підтримку та підкреслив, що Україна й Фінляндія мають найдовші в Європі кордони з Росією, а наші народи добре розуміють пов’язані з цим загрози. Лідери домовилися продовжувати співпрацю заради спільної безпеки.

Перед цим Володимир Зеленський після розмов з партнерами заявив, що не бачить зрушень в позиції Росії.

