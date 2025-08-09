Пенсия при 31 году стажа: на какие выплаты можно рассчитывать

Украинцы, имеющие 31 год страхового стажа, смогут выйти на пенсию в 63 года.
Согласно действующему законодательству, возраст выхода на заслуженный отдых зависит от количества лет стажа:
Итак, если в 2025 году человек имеет 31 год стажа, он не сможет оформить пенсию в 60 лет, но получит такое право, достигнув 63-летнего возраста.
Размер выплат определяется по официальной формуле Пенсионного фонда: пенсия = среднемесячная зарплата × коэффициент страхового стажа.
Для стажа 31 год коэффициент составляет 0,31.
Примеры расчета:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.