Пенсия при 31 году стажа: на какие выплаты можно рассчитывать

16:36, 9 августа 2025
Украинцы с 31 годом страхового стажа будут иметь право оформить пенсию в 63-летнем возрасте.
Пенсия при 31 году стажа: на какие выплаты можно рассчитывать
Украинцы, имеющие 31 год страхового стажа, смогут выйти на пенсию в 63 года.

Согласно действующему законодательству, возраст выхода на заслуженный отдых зависит от количества лет стажа:

  • в 60 лет — при наличии необходимого минимума (в 2025 году это 32 года; ежегодно показатель будет расти на 1 год и достигнет 35 лет в 2028-м);
  • в 63 года - если стаж составляет от 22 до 32 лет;
  • в 65 лет – при стаже от 15 до 22 лет.

Итак, если в 2025 году человек имеет 31 год стажа, он не сможет оформить пенсию в 60 лет, но получит такое право, достигнув 63-летнего возраста.

Размер выплат определяется по официальной формуле Пенсионного фонда: пенсия = среднемесячная зарплата × коэффициент страхового стажа.

Для стажа 31 год коэффициент составляет 0,31.

Примеры расчета:

  • если заработная плата равнялась минимальной (8 000 грн) — пенсия по формуле составит 2 480 грн, но фактически выплата составит 3 038 грн, ведь это минимальный гарантированный размер для неработающих пенсионеров;
  • при средней зарплате по стране (23 460 грн) – 7 272 грн;
  • при высокой зарплате, например 50 000 грн - 15 500 грн.

