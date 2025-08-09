Пенсія при 31 році стажу: на які виплати можна розраховувати

Українці з 31 роком страхового стажу матимуть право оформити пенсію у 63-річному віці.

Українці, які мають 31 рік страхового стажу, зможуть вийти на пенсію у 63 роки.

Згідно з чинним законодавством, вік виходу на заслужений відпочинок залежить від кількості років стажу:

у 60 років — за умови наявності необхідного мінімуму (у 2025 році це 32 роки; щороку показник зростатиме на 1 рік і досягне 35 років у 2028-му);

у 63 роки — якщо стаж становить від 22 до 32 років;

у 65 років — при стажі від 15 до 22 років.

Отже, якщо у 2025 році людина має 31 рік стажу, вона не зможе оформити пенсію у 60 років, але отримає таке право, досягнувши 63-річного віку.

Розмір виплат визначається за офіційною формулою Пенсійного фонду: пенсія = середньомісячна зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Для стажу 31 рік коефіцієнт становить 0,31.

Приклади розрахунку:

якщо заробітна плата дорівнювала мінімальній (8 000 грн) — пенсія за формулою складе 2 480 грн, але фактично виплата становитиме 3 038 грн, адже це мінімальний гарантований розмір для непрацюючих пенсіонерів;

при середній зарплаті по країні (23 460 грн) — 7 272 грн;

за високої зарплати, наприклад 50 000 грн — 15 500 грн.

