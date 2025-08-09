Пенсія при 31 році стажу: на які виплати можна розраховувати

Українці, які мають 31 рік страхового стажу, зможуть вийти на пенсію у 63 роки.
Згідно з чинним законодавством, вік виходу на заслужений відпочинок залежить від кількості років стажу:
Отже, якщо у 2025 році людина має 31 рік стажу, вона не зможе оформити пенсію у 60 років, але отримає таке право, досягнувши 63-річного віку.
Розмір виплат визначається за офіційною формулою Пенсійного фонду: пенсія = середньомісячна зарплата × коефіцієнт страхового стажу.
Для стажу 31 рік коефіцієнт становить 0,31.
Приклади розрахунку:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.