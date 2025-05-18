У стерильній кімнаті NASA знайшли 26 нових видів бактерій з унікальними властивостями

У чистій зоні NASA виявили бактерії, які здатні виживати в екстремальних умовах.

Фото: Space

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Спільна група вчених NASA, Індії та Саудівської Аравії зробила несподіване відкриття: у стерильній камері, де в 2007 році готували марсохід «Фенікс», знайдено 26 раніше невідомих видів бактерій. Про результати дослідження повідомляє портал Space.

Приміщення Космічного центру імені Кеннеді у Флориді було обладнане для запобігання потраплянню будь-яких мікроорганізмів на космічний зонд. Проте, як виявилося, деякі екстремофіли здатні виживати навіть у суворих умовах чистої зони.

«Наше дослідження було спрямоване на те, щоб зрозуміти ризик перенесення екстремофілів у космічних місіях і визначити, які мікроорганізми можуть вижити в суворих умовах космосу. Ці зусилля мають вирішальне значення для моніторингу ризику мікробного забруднення та захисту від ненавмисної колонізації досліджуваних планет», — пояснив член дослідницької групи Александр Росадо.

Генетичний аналіз, проведений над 53 отриманими штамами, показав, що вони належать до 26 нових видів. Виявлені мікроорганізми мають унікальні механізми виживання: здатність до відновлення ДНК, нейтралізації токсків і прискореного обміну речовин.

Відкриття не лише допоможе NASA посилити протоколи стерильності, але й знайде застосування на Землі. Дослідники вважають, що гени цих бактерій можна використовувати в медицині, харчовій промисловості та біотехнологіях. Наступним кроком стане детальне вивчення їхніх властивостей для розвитку міжпланетних досліджень і біоінженерії.

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