Мін’юст розширює мережу «зелених кімнат» для опитування дітей у кримінальних справах

11:30, 21 листопада 2025
Дитина спілкується лише з психологом, слідчі спостерігають дистанційно.
Міністерство юстиції створює мережу спеціально облаштованих «зелених кімнат» у судово-експертних установах для опитування дітей — свідків чи потерпілих у кримінальних провадженнях. Кімнати обладнані іграшками, розмальовками та кінетичним піском, щоб дитина почувалася комфортно. Опитування проводить експерт-психолог, який вміє правильно спілкуватися з дітьми та оцінювати їхній емоційний стан. Про це повідомили в Мін’юсті.

Процес фіксується на відео, слідчі стежать дистанційно й передають запитання через психолога — без прямого контакту з дитиною.

Як зазначили в відомстві, мета — мінімізувати стрес і запобігти повторній травматизації.

«Зелена кімната ставить інтереси дитини на першим місцем», — зазначила судовий експерт Київського відділення ННЦ «Інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса» Неля Кльован.

Мережа «зелених кімнат» впроваджується для наближення до європейських стандартів правосуддя, дружнього до дитини.

діти кримінальна справа Міністерство юстиції України

