Мін’юст розширює мережу «зелених кімнат» для опитування дітей у кримінальних справах

Дитина спілкується лише з психологом, слідчі спостерігають дистанційно.

Міністерство юстиції створює мережу спеціально облаштованих «зелених кімнат» у судово-експертних установах для опитування дітей — свідків чи потерпілих у кримінальних провадженнях. Кімнати обладнані іграшками, розмальовками та кінетичним піском, щоб дитина почувалася комфортно. Опитування проводить експерт-психолог, який вміє правильно спілкуватися з дітьми та оцінювати їхній емоційний стан. Про це повідомили в Мін’юсті.

Процес фіксується на відео, слідчі стежать дистанційно й передають запитання через психолога — без прямого контакту з дитиною.

Як зазначили в відомстві, мета — мінімізувати стрес і запобігти повторній травматизації.

«Зелена кімната ставить інтереси дитини на першим місцем», — зазначила судовий експерт Київського відділення ННЦ «Інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса» Неля Кльован.

Мережа «зелених кімнат» впроваджується для наближення до європейських стандартів правосуддя, дружнього до дитини.

