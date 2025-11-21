Минюст расширяет сеть «зеленых комнат» для опроса детей по уголовным делам

Ребенок общается только с психологом, следователи наблюдают дистанционно.

Министерство юстиции создает сеть специально оборудованных «зеленых комнат» в судебно-экспертных учреждениях для опроса детей — свидетелей или потерпевших в уголовных производствах. Комнаты оборудованы игрушками, раскрасками и кинетическим песком, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Опрос проводит эксперт-психолог, который умеет правильно общаться с детьми и оценивать их эмоциональное состояние. Об этом сообщили в Минюсте.

Процесс фиксируется на видео, следователи следят дистанционно и передают вопросы через психолога — без прямого контакта с ребенком.

Как отметили в ведомстве, цель — минимизировать стресс и предотвратить повторную травматизацию.

«Зеленая комната ставит интересы ребенка на первое место», — отметила судебный эксперт Киевского отделения ННЦ «Институт судебных экспертиз им. М. С. Бокариуса» Неля Клеван.

Сеть «зеленых комнат» внедряется для приближения к европейским стандартам правосудия, дружественного к ребенку.

