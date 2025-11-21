В одному з київських ліцеїв впровадили повну цифрову інфраструктуру: відеоаналітика, датчики та Wi-Fi

Учні заходять за карткою, камери та датчики працюють у єдиній мережі.

В одному з ліцеїв Дарницького району впровадили сучасну цифрову інфраструктуру. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Система поєднує мережеві технології Cisco, відеоаналітику, контроль доступу, датчики стану середовища та цифрову платформу міста. Вона відповідає міжнародним стандартам і забезпечує безпеку учнів від входу до закладу до перебування в укритті під час тривоги.

Учні потрапляють до ліцею за цифровою Учнівською карткою. Шкільне відеоспостереження інтегровано з міською системою.

Ліцей отримав:

23 комутатори;

140 точок Wi-Fi;

74 розумні камери;

30 IoT-датчиків.

Мережевий захист забезпечують Cisco Umbrella та Meraki MDM.

Проєкт планують поширити на інші навчальні заклади Києва та України.

