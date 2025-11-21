В одном из киевских лицеев внедрили полную цифровую инфраструктуру: видеоаналитика, датчики и Wi-Fi
В одном из лицеев Дарницкого района внедрили современную цифровую инфраструктуру. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Система сочетает сетевые технологии Cisco, видеоаналитику, контроль доступа, датчики состояния среды и цифровую платформу города. Она соответствует международным стандартам и обеспечивает безопасность учеников от входа в учреждение до пребывания в укрытии во время тревоги.
Ученики попадают в лицей по цифровой ученической карте. Школьное видеонаблюдение интегрировано с городской системой.
Лицей получил:
- 23 коммутатора;
- 140 точек Wi-Fi;
- 74 умные камеры;
- 30 IoT-датчиков.
Сетевую защиту обеспечивают Cisco Umbrella и Meraki MDM.
Проект планируют распространить на другие учебные заведения Киева и Украины.
