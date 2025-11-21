  1. В Украине

В одном из киевских лицеев внедрили полную цифровую инфраструктуру: видеоаналитика, датчики и Wi-Fi

10:54, 21 ноября 2025
Ученики заходят по карточке, камеры и датчики работают в единой сети.
Фото: vitaliy_klitschko
В одном из лицеев Дарницкого района внедрили современную цифровую инфраструктуру. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Система сочетает сетевые технологии Cisco, видеоаналитику, контроль доступа, датчики состояния среды и цифровую платформу города. Она соответствует международным стандартам и обеспечивает безопасность учеников от входа в учреждение до пребывания в укрытии во время тревоги.

Ученики попадают в лицей по цифровой ученической карте. Школьное видеонаблюдение интегрировано с городской системой.

Лицей получил:

  • 23 коммутатора;
  • 140 точек Wi-Fi;
  • 74 умные камеры;
  • 30 IoT-датчиков.

Сетевую защиту обеспечивают Cisco Umbrella и Meraki MDM.

Проект планируют распространить на другие учебные заведения Киева и Украины.

