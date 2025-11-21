ТСК намагалась примусово доставити в Верховну Раду керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова, який ігнорує всі виклики

ТСК намагається розібратися чи мав місце вплив на Громадську раду доброчесності, але ключовий свідок відмовляється з’являтися до Верховної Ради.

Керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова намагалися примусово доставити на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади, відомою також в медійному просторі як «комісія Власенка-Бужанського».

Виклик був пов’язаний з тим, ТСК намагається з’ясувати чи дійсно фундація DEJURE та особисто Михайло Жернаков впливали на формування та діяльність Громадської Ради доброчесності. Остання відіграє певну роль у судовій реформі, оскільки, за задумом, повинна була здійснювати громадський контроль доброчесності кандидатів до судової влади.

Наприклад, 4 листопада ТСК допитувала співавторку колонки на Українській Правді Тетяну Катриченко, проте конкретних відповідей від неї не дочекалися. А Михайла Жернакова допитати не вдається, бо він на засідання ТСК взагалі не з’являється.

Сам Жернаков скаржився, що до нього додому намагалася увірватися Національна поліція і заявляв, що ТСК не має повноважень викликати громадських активістів чи проводити розслідування щодо них, і нібито «взялася атакувати незалежні інституції та громадські організації, що очищують систему».

Крім того, він повідомив що у нього є важливіша причина не ходити у Верховну Раду, а саме - він збирається на якусь їзустріч на високому рівні».

Всі події відбулися в елітному ЖК Elyseum, найдешевша квартира в якому, за інформацією медіа, коштує приблизно 160 доларів без ремонта.

Наступне засідання ТСК відбудеться 24 листопада 2025 і питання порядку денного, яке буде розглядатися - це про наявність ознак зловживання впливом та інших можливих корупційних правопорушень під час формування та у діяльності третього та четвертого складів Громадської ради доброчесності.

Чим відомий Михайло Жернаков

Кар’єрою судді

- У 2012 році тодішній президент Віктор Янукович призначив його на посаду судді Вінницького окружного адміністративного суду. 30 вересня 2013 року ВККС надала йому рекомендацію для безстрокового переведення на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва.

За інформацією «Судово-юридичної газети», у 2012-2015 роках Михайло Жернаков був відсутній на робочому місці аж 449 (!) днів. Наприклад, з січня по вересень 2015 року він розглянув всього 76 адміністративних справ.

У липні 2015 року він подав заяву про звільнення з посади судді за власним бажанням.

Ухиленням від військової служби

- За даними ЗМІ 14 грудня 2023 року Михайло Жернаков у місті Києві був затриманий співробітниками ТЦК та СП та примусово доставлений до столичного Шевченківського районного ТЦК та СП. Підстава – порушення правил військового обліку військовозобов’язаних.

Стосовно Михайла Жернакова був складений протокол за ч. 2 ст. 210-1 (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Оскаржувати дії ТЦК Михайло Жернаков не став і 20 грудня 2023 року сплатив штраф у розмірі 5 300 гривень.

А потім дивним чи працевлаштувався експертом до «Офісу змін» Міністерства оборони.

При цьому ще у червні 2023 року Михайло Жернаков намагався отримати «відстрочку» – на 0,75 ставки він влаштувався у приватному вищому навчальному закладі «Київська школа економіки» (KSE).

Коли у грудні того ж року про місце «науково-викладацької діяльності» Михайла Жернакова стало відомо суспільству, то спалахнув скандал. Ситуацію з Михайлом Жернаковим у підсумку довелося публічно коментувати особисто ректору KSE, який повідомив, що у разі, якщо Михайло Жернаков буде мобілізований, то KSE не буде проти цього заперечувати та «буде чекати поки він повернеться».

- Конфліктом з суддею Липовецького райсуду Вінницької області Дмитром Кривенком, що виник через історію, яка трапилася 15 грудня 2021 року з суддями Шевченківського райсуду міста Запоріжжя. Тоді судді вирішили відсвяткувати у одному з місцевих кафе День працівників суду. Під час святкування лунали в тому числі пісні, відомі як «шансон». У січні 2022 року відеозапис святкування опинився у мережі Internet, після чого судді Шевченківського райсуду Запоріжжя були піддані критиці зі сторони громадськості.

- Втручанням у вибори голови Верховного Суду.

- Колеги по «громадському сектору» звинувачували його у маніпуляціях з виборами членів Громадської ради доброчесності, просуванні потрібних особисто йому кандидатів до складу ГРД («списки Жернакова»), тиску на окремих представників громадськості, інтригах, наклепі, «узурпації влади» та навіть у фінансових махінаціях з коштами від іноземних донорів, які надійшли для «підтримки судової реформи в Україні».

Окремі критики навіть заявляли про можливі фінансові порушення у використанні донорських коштів, що надходили на підтримку судової реформи. Публічних підтверджень цим звинуваченням немає, а сам Жернаков їх заперечує.

Автор: В. Право

