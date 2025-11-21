ВСК пыталась принудительно доставить в Верховную Раду руководителя фундации DEJURE Михаила Жернакова, который игнорирует все вызовы

ВСК пытается разобраться, имел ли место Einfluss на Общественный совет добропорядочности, но ключевой свидетель отказывается являться в Верховную Раду.

Источник фото: depo.ua

Руководителя фундации DEJURE Михаила Жернакова пытались принудительно доставить на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти, известной в медийном пространстве как «комиссия Власенко-Бужанского».

Вызов был связан с тем, что ТСК пытается выяснить, действительно ли фундация DEJURE и лично Михаил Жернаков влияли на формирование и деятельность Общественного совета добропорядочности. Последний играет определенную роль в судебной реформе, поскольку, согласно задуму, должен был осуществлять общественный контроль добропорядочности кандидатов в судебную власть.

Например, 4 ноября ТСК допрашивала соавторку колонки на «Украинской Правде» Татьяну Катриченко, однако конкретных ответов от нее не дождались. А Михаила Жернакова допросить не удается, потому что он на заседания ТСК вообще не является.

Сам Жернаков жаловался, что в его дом пыталась ворваться Национальная полиция, и заявлял, что ТСК не имеет полномочий вызывать общественных активистов или проводить расследования в отношении них, и якобы «взялась атаковать независимые институции и общественные организации, очищающие систему».

Кроме того, он сообщил, что у него есть более важная причина не ходить в Верховную Раду, а именно — он собирается на «встречу на высоком уровне».

Все события происходили в элитном ЖК Elyseum, самая дешевая квартира в котором, по информации медиа, стоит примерно 160 тысяч долларов без ремонта.

Следующее заседание ТСК состоится 24 ноября 2025 года, и вопрос повестки дня, который будет рассматриваться, — это наличие признаков злоупотребления влиянием и других возможных коррупционных правонарушений при формировании и в деятельности третьего и четвертого составов Общественного совета добропорядочности.

Чем известен Михаил Жернаков

Карьера судьи

– В 2012 году тогдашний президент Виктор Янукович назначил его судьей Винницкого окружного административного суда. 30 сентября 2013 года ВККС предоставила ему рекомендацию для бессрочного перевода на должность судьи Окружного административного суда города Киева.

По информации «Судебно-юридической газеты», в 2012–2015 годах Михаил Жернаков отсутствовал на рабочем месте 449 (!) дней. Например, с января по сентябрь 2015 года он рассмотрел всего 76 административных дел.

В июле 2015 года он подал заявление об увольнении с должности судьи по собственному желанию.

Уклонением от военной службы

– По данным СМИ, 14 декабря 2023 года Михаил Жернаков в Киеве был задержан сотрудниками ТЦК и СП и принудительно доставлен в Шевченковский районный ТЦК и СП. Основание — нарушение правил воинского учета военнообязанных.

В отношении Жернакова был составлен протокол по ч. 2 ст. 210-1 (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КоАП.

Оспаривать действия ТЦК Жернаков не стал и 20 декабря 2023 года уплатил штраф в размере 5 300 гривен.

А позже устроился экспертом в «Офис изменений» Министерства обороны.

При этом еще в июне 2023 года Жернаков пытался получить «отсрочку» — на 0,75 ставки он устроился в частное высшее учебное заведение «Киевская школа экономики» (KSE).

Когда в декабре того же года информация о его «научно-преподавательской деятельности» стала известна общественности, возник скандал. Ситуацию пришлось публично комментировать ректору KSE, который заявил, что если Жернаков будет мобилизован, KSE не будет возражать и «будет ждать его возвращения».

– Конфликтом с судьей Липовецкого райсуда Винницкой области Дмитрием Кривенко, возникшим из-за истории 15 декабря 2021 года с судьями Шевченковского райсуда Запорожья, которые праздновали День работников суда в кафе под «шансон». В январе 2022 года видео попало в сеть, после чего судьи получили волну критики.

– Вмешательством в выборы главы Верховного Суда.

– Коллеги по «гражданскому сектору» обвиняли его в манипуляциях с выборами членов Общественного совета добропорядочности, продвижении выгодных лично ему кандидатов в состав ОСД («списки Жернакова»), давлении на отдельных представителей общественности, интригах, клевете, «узурпации власти» и даже в финансовых махинациях с средствами иностранных доноров, которые поступали для «поддержки судебной реформы в Украине».

Отдельные критики даже заявляли о возможных финансовых нарушениях при использовании донорских средств, поступавших на поддержку судебной реформы. Публичных подтверждений этим обвинениям нет, а сам Жернаков их опровергает.

Автор: В. Право

