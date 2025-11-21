Верховний Суд підтвердив одноразовість вихідної допомоги при ліквідації державного органу

КАС ВС розглянув касаційну скаргу у спорі щодо нарахування та виплати вихідної допомоги при ліквідації державного органу, в якому порушувалося питання її одноразового характеру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу колишнього державного інспектора Управління Держпраці у Вінницькій області у спорі щодо правильності нарахування та виплати вихідної допомоги при звільненні у зв’язку з ліквідацією державного органу. Позивач наполягав, що йому не виплатили повний розмір допомоги, а суди першої та апеляційної інстанцій безпідставно відмовили у задоволенні позову.

Обставини справи

У лютому 2024 року позивач звернувся до суду з вимогою стягнути вихідну допомогу у розмірі двох середніх місячних зарплат — 20 110,20 грн. Підставою спору стало повторне звільнення у січні 2024 року після поновлення на посаді за рішенням суду. Позивач стверджував, що йому неправильно розрахували вихідну допомогу (нараховано 14 200 грн) та не виплатили її фактично. Крім того, з його допомоги було проведено перерахунок з урахуванням суми, виплаченої при попередньому звільненні у 2022 році.

Управління Держпраці перебувало в процедурі ліквідації, а позивача двічі звільняли на підставі пункту 1-1 частини першої статті 87 Закону «Про державну службу», що передбачає виплату вихідної допомоги у розмірі двох середньомісячних зарплат.

Після поновлення на посаді у 2023 році працівнику було оголошено простій і вдруге звільнено у січні 2024 року.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Суди відмовили у задоволенні позову, вважаючи, що:

позивач уже отримав вихідну допомогу у грудні 2022 року в повному розмірі — 23 201,08 грн;

вихідна допомога є одноразовою виплатою, тому вдруге при звільненні вона не передбачена;

суди виходили з того, що вихідна допомога має одноразовий характер, тому повторне її нарахування не передбачене, а отже вони не досліджували детально правомірність проведеного у 2024 році перерахунку.

Суди дійшли висновку, що позивач реалізував своє право на вихідну допомогу ще у 2022 році, а закон та Порядок № 100 не допускають повторної одноразової виплати.

Позиція та висновки Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з висновками попередніх інстанцій, але лише частково. Суд визнав правильним висновок щодо одноразового характеру вихідної допомоги: повторна її виплата при звільненні не передбачена законодавством.

Утім, Верховний Суд звернув увагу на інше ключове питання, яке нижчі суди не дослідили: чи була фактично та повністю виплачена середня заробітна плата за час вимушеного прогулу (53 416,44 грн), присуджена попереднім рішенням суду. Адже перша виплата вихідної допомоги відбулася в межах наказу про звільнення, який був згодом скасований судом. Це могло впливати на правові наслідки й розрахунки.

Суд підкреслив, що інстанції не з’ясували всіх істотних обставин, не надали оцінку ключовим доказам та не виконали принцип офіційного з’ясування всіх обставин справи.

Обмежений межами касаційного перегляду, Верховний Суд не міг самостійно встановлювати ці факти, тому направив справу на новий розгляд.

Касаційну скаргу частково задоволено. Рішення Вінницького окружного адміністративного суду та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду скасовано. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції для повного та всебічного дослідження всіх обставин, зокрема й перевірки фактичної виплати середнього заробітку за вимушений прогул.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Детально ознайомитись з постановою ВС у справі № 120/1642/24 можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.