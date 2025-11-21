Верховный Суд подтвердил единовременность выходного пособия при ликвидации государственного органа

КАС ВС рассмотрел кассационную жалобу по спору о начислении и выплате выходного пособия при ликвидации государственного органа, в котором поднимался вопрос его одноразового характера.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу бывшего государственного инспектора Управления Гоструда в Винницкой области в споре относительно правильности начисления и выплаты выходного пособия при увольнении в связи с ликвидацией государственного органа. Истец настаивал, что ему не выплатили полный размер пособия, а суды первой и апелляционной инстанций необоснованно отказали в удовлетворении иска.

Обстоятельства дела

В феврале 2024 года истец обратился в суд с требованием взыскать выходное пособие в размере двух средних месячных зарплат — 20 110,20 грн. Основанием спора стало повторное увольнение в январе 2024 года после восстановления в должности по решению суда. Истец утверждал, что ему неправильно рассчитали выходное пособие (начислено 14 200 грн) и фактически его не выплатили. Кроме того, из суммы пособия был произведён перерасчёт с учётом суммы, выплаченной при предыдущем увольнении в 2022 году.

Управление Гоструда находилось в процедуре ликвидации, а истца дважды увольняли на основании пункта 1-1 части первой статьи 87 Закона «О государственной службе», который предусматривает выплату выходного пособия в размере двух среднемесячных зарплат.

После восстановления в должности в 2023 году работнику был объявлен простой и повторно уволено в январе 2024 года.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суды отказали в удовлетворении иска, считая, что:

истец уже получил выходное пособие в декабре 2022 года в полном размере — 23 201,08 грн;

выходное пособие является единовременной выплатой, поэтому повторно при увольнении оно не предусмотрено;

суды исходили из того, что выходное пособие имеет одноразовый характер, поэтому повторное его начисление не предусмотрено, а следовательно — они не исследовали детально правомерность проведённого в 2024 году перерасчёта.

Суды пришли к выводу, что истец реализовал своё право на выходное пособие ещё в 2022 году, а закон и Порядок № 100 не допускают повторной одноразовой выплаты.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами предыдущих инстанций, но лишь частично. Суд признал правильным вывод относительно одноразового характера выходного пособия: повторная его выплата при увольнении не предусмотрена законодательством.

Однако Верховный Суд обратил внимание на другой ключевой вопрос, который нижестоящие суды не исследовали: была ли фактически и полностью выплачена средняя заработная плата за время вынужденного прогула (53 416,44 грн), присуждённая предыдущим решением суда. Ведь первая выплата выходного пособия состоялась в рамках приказа об увольнении, который впоследствии был отменён судом. Это могло влиять на правовые последствия и расчёты.

Суд подчеркнул, что инстанции не выяснили всех существенных обстоятельств, не дали оценку ключевым доказательствам и не выполнили принцип официального выяснения всех обстоятельств дела.

Ограниченный пределами кассационного пересмотра, Верховный Суд не мог самостоятельно устанавливать эти факты, поэтому направил дело на новое рассмотрение.

Кассационная жалоба удовлетворена частично. Решение Винницкого окружного административного суда и постановление Седьмого апелляционного административного суда отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции для полного и всестороннего исследования всех обстоятельств, в частности проверки фактической выплаты среднего заработка за вынужденный прогул.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подробно ознакомиться с постановлением ВС по делу № 120/1642/24 можно по ссылке.

