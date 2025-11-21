Суд на два роки позбавив права керування чоловіка, який залишив місце ДТП — деталі справи

Під час перестроювання водій Skoda Octavia не переконався в безпеці маневру, зіткнувся з Ford Fusion, а після цього, не зупинившись, поїхав з місця аварії.

Центральний районний суд Миколаєва розглянув протоколи щодо 41-річного місцевого жителя, якого притягнули до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинили ДТП (ст.124 КУпАП), а також за залишення місця аварії (ст.122-4 КУпАП). Про це розповіли у суді.

Суть справи

Відповідно до матеріалів, чоловік рухався за кермом автомобіля "Skoda Octavia" по пр. Героїв України в м.Миколаєві. Під час перестроювання, він не впевнився в безпеці свого маневру та допустив зіткнення з автомобілем "Ford Fusion", який рухався в попутному напрямку. Після зіткнення він не зменшуючи швидкості продовжив рух, залишивши місце ДТП.

Перед здійсненням маневру, чоловік рухався у смузі для спецтранспорту.

У судовому засіданні останній заперечив той факт, що він залишив місце вчинення ДТП. Пояснив, що рухався зі швидкістю не вище 80 км/год, перестроюючись, допустив незначне контактування з автомобілем "Ford", однак не помітив цього. На світлофорі до нього під'їхата автівка, водій якої повідомив, що він зачепив його авто.

Чоловік хотів вирішити ситуацію на місці, без виклику працівників поліції, проте вони не дійшли згоди і він поїхав.

Що вирішив суд

Призначаючи вид адміністративного стягнення, суд врахував той факт, що чоловік грубо порушив ПДР, здійснював маневр рухаючись в смузі для спеціального транспорту із значним перевищенням швидкості, його дії несли небезпеку, як для нього самого, так і для інших учасників руху, нагальної необхідності у здійсненні таких маневрів не було.

Окрім цього, дослідивши матеріали справи, у тому числі, пояснення самого винуватця ДТП, суд дійшов висновку, що він умисно залишив місце пригоди, з метою уникнення відповідальності.

За такого, суд вважає за потрібне застосувати до останнього стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами у максимальній межі за даний вид стягнення.

Суд постановив застосувати до чоловіка за обидва адміністративні правопорушення стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на два роки.

