Суд на два года лишил права управления мужчины, оставившего место ДТП — детали дела

Во время перестройки водитель Skoda Octavia не убедился в безопасности маневра, столкнулся с Ford Fusion, а после этого, не остановившись, уехал с места аварии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральный районный суд Николаева рассмотрел протоколы в отношении 41-летнего местного жителя, которого привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП (ст.124 КоАП), а также за оставление места аварии (ст.122-4 КоАП). Об этом сообщили в суде.

Суть дела

Согласно материалам, мужчина управлял автомобилем "Skoda Octavia" по проспекту Героев Украины в г. Николаеве. Во время перестроения он не убедился в безопасности своего манёвра и допустил столкновение с автомобилем "Ford Fusion", который двигался в попутном направлении. После столкновения он, не снижая скорости, продолжил движение, оставив место ДТП.

Перед осуществлением манёвра мужчина двигался по полосе для спецтранспорта.

В судебном заседании последний отрицал тот факт, что он покинул место совершения ДТП. Он объяснил, что двигался со скоростью не выше 80 км/ч, при перестроении допустил незначительное касание с автомобилем "Ford", однако этого не заметил. На светофоре к нему подъехал автомобиль, водитель которого сообщил, что он задел его машину.

Мужчина хотел решить ситуацию на месте, без вызова сотрудников полиции, однако они не пришли к согласию, и он уехал.

Что решил суд

Назначая вид административного взыскания, суд учёл тот факт, что мужчина грубо нарушил ПДД, выполнял манёвр, двигаясь по полосе для специального транспорта с существенным превышением скорости, его действия несли опасность как для него самого, так и для других участников движения, а острой необходимости в совершении таких манёвров не было.

Кроме того, исследовав материалы дела, в том числе объяснения самого виновника ДТП, суд пришёл к выводу, что он умышленно покинул место происшествия с целью избежать ответственности.

Исходя из этого, суд считает необходимым применить к нему взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами в максимальной предусмотренной за данный вид нарушения мере.

Суд постановил применить к мужчине за оба административных правонарушения взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на два года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.