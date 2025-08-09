Практика судов
  1. В Украине

Чем грозит трудоустройство иностранных граждан без разрешения — разъяснение Гоструда

19:22, 9 августа 2025
Гоструда напоминает о штрафах за использование труда иностранцев без разрешения.
Чем грозит трудоустройство иностранных граждан без разрешения — разъяснение Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Трудоустройство иностранцев или лиц без гражданства без должного разрешения в Украине влечет значительные штрафы и административную ответственность. Об этом напоминает Гоструда.

В случае применения работодателем труда иностранцев или лиц без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса предоставления статуса беженца с юридического лица или физического лица-предпринимателя:

  • на условиях трудового или иного договора без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства, взимается штраф за каждое лицо в двадцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной к моменту выявления нарушения;
  • на других условиях, чем предусмотренные указанным разрешением, или другим работодателем, взимается штраф за каждое лицо в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.

На должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физических лиц-предпринимателей за допуск к работе иностранца или лица без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса о предоставлении статуса беженца, на условиях трудового договора (контракта) без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства влечет минимум доходов людей.

Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет наложение от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Член Комитета ВР по нацбезопасности объяснил, как военные командиры могут обезопасить себя от вопросов антикоррупционных органов относительно закупок

«Командиры могут быть привлечены к ответственности, даже если закупка была обоснованной с точки зрения военной необходимости», — член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко советует обезопасить себя от рисков.

Учеников будут готовить к национальному сопротивлению с 14 лет, а БОВП в вузах будет отменена

Предмет «Основы национального сопротивления» будет обязательным как для юношей, так и для девушек.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області