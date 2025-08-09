Чем грозит трудоустройство иностранных граждан без разрешения — разъяснение Гоструда

Гоструда напоминает о штрафах за использование труда иностранцев без разрешения.

Трудоустройство иностранцев или лиц без гражданства без должного разрешения в Украине влечет значительные штрафы и административную ответственность. Об этом напоминает Гоструда.

В случае применения работодателем труда иностранцев или лиц без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса предоставления статуса беженца с юридического лица или физического лица-предпринимателя:

на условиях трудового или иного договора без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства, взимается штраф за каждое лицо в двадцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной к моменту выявления нарушения;

на других условиях, чем предусмотренные указанным разрешением, или другим работодателем, взимается штраф за каждое лицо в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.

На должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физических лиц-предпринимателей за допуск к работе иностранца или лица без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса о предоставлении статуса беженца, на условиях трудового договора (контракта) без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства влечет минимум доходов людей.

Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет наложение от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

