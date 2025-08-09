Жилье для врачей в сельской местности — как получить и кто имеет право

Министерство здравоохранения Украины внедрило новую программу обеспечения медиков служебным жильем в селах и поселках. Ее цель — привлечь больше специалистов в сельскую местность и повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных общин.
Кто может получить служебное жилье
Право на участие в программе имеют граждане Украины в возрасте до 50 лет, которые:
Вакансия, на которую устраивается медик, должна быть размещена на Едином веб-портале вакансий в сфере здравоохранения более 90 дней подряд.
Где больше всего вакансий
По состоянию на сейчас на портале размещено 980 вакансий в сельских медучреждениях, из них 798 — для врачей.
Большинство вакансий (791) остаются открытыми более трех месяцев. Наибольший кадровый дефицит — в Одесской, Житомирской, Кировоградской, Волынской и Днепропетровской областях.
Как работает программа
Государство финансирует покупку жилья для медиков по бюджетной программе
«Осуществление мероприятий по обеспечению жильем медицинских работников с целью заполнения вакантных должностей в сельской местности».
Закупку жилья осуществляют непосредственно больницы.
Основные условия для жилья:
Расположение в населенном пункте, где работает медик, или в соседнем (не далее чем за 30 км);
Не допускаются областные центры, Киев, территории боевых действий или временно оккупированные районы;
У продавца должно быть подтверждено право собственности;
Оценка стоимости жилья — не старше 6 месяцев;
Цена за квадратный метр — не выше средней стоимости строительства в регионе.
Порядок получения служебного жилья
Почему это важно
Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что эта инициатива — реальная поддержка для медиков, которые выбирают работу в сельских громадах. Это поможет:
