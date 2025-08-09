Жилье для врачей в сельской местности — как получить и кто имеет право

Украина запустила программу, согласно которой врачи, переезжающие работать в сельские общины, смогут получить служебное жилье за средства государства.

Министерство здравоохранения Украины внедрило новую программу обеспечения медиков служебным жильем в селах и поселках. Ее цель — привлечь больше специалистов в сельскую местность и повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных общин.

Кто может получить служебное жилье

Право на участие в программе имеют граждане Украины в возрасте до 50 лет, которые:

трудоустроились в коммунальное медучреждение в сельской местности на приоритетную вакантную должность;

работают в учреждении не более 120 дней на момент подачи заявки;

не имеют собственного или служебного жилья в этом или соседних населенных пунктах в радиусе до 30 км.

Вакансия, на которую устраивается медик, должна быть размещена на Едином веб-портале вакансий в сфере здравоохранения более 90 дней подряд.

Где больше всего вакансий

По состоянию на сейчас на портале размещено 980 вакансий в сельских медучреждениях, из них 798 — для врачей.

Большинство вакансий (791) остаются открытыми более трех месяцев. Наибольший кадровый дефицит — в Одесской, Житомирской, Кировоградской, Волынской и Днепропетровской областях.

Как работает программа

Государство финансирует покупку жилья для медиков по бюджетной программе

«Осуществление мероприятий по обеспечению жильем медицинских работников с целью заполнения вакантных должностей в сельской местности».

Закупку жилья осуществляют непосредственно больницы.

Основные условия для жилья:

Расположение в населенном пункте, где работает медик, или в соседнем (не далее чем за 30 км);

Не допускаются областные центры, Киев, территории боевых действий или временно оккупированные районы;

У продавца должно быть подтверждено право собственности;

Оценка стоимости жилья — не старше 6 месяцев;

Цена за квадратный метр — не выше средней стоимости строительства в регионе.

Порядок получения служебного жилья

Медик выбирает жилье, соответствующее требованиям. Подает заявление в свое медучреждение. Медучреждение проверяет документы и проводит осмотр. Пакет документов передают в областной департамент здравоохранения. Минздрав принимает окончательное решение. В случае согласия заключается договор купли-продажи, а жилье определяется как служебное.

Почему это важно

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что эта инициатива — реальная поддержка для медиков, которые выбирают работу в сельских громадах. Это поможет:

улучшить условия труда врачей;

обеспечить стабильное оказание медицинской помощи;

сократить кадровый дефицит в селах.

