Практика судів
  1. В Україні

Житло для лікарів у сільській місцевості — як отримати та хто має право

18:46, 9 серпня 2025
Україна запустила програму, за якою лікарі, що переїжджають працювати у сільські громади, зможуть отримати службове житло за кошти держави.
Житло для лікарів у сільській місцевості — як отримати та хто має право
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров’я України запровадило нову програму забезпечення медиків службовим житлом у селах та селищах. Її мета — залучити більше фахівців у сільську місцевість та підвищити доступність медичної допомоги для жителів віддалених громад.

Хто може отримати службове житло

Право на участь у програмі мають громадяни України віком до 50 років, які:

  • працевлаштувалися в комунальний медзаклад у сільській місцевості на пріоритетну вакантну посаду;
  • працюють у закладі не більше 120 днів на момент подання заявки;
  • не мають власного чи службового житла в цьому або сусідніх населених пунктах у радіусі до 30 км.

Вакансія, на яку влаштовується медик, повинна бути розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій у сфері охорони здоров’я понад 90 днів поспіль.

Де найбільше вакансій

Станом на зараз на порталі розміщено 980 вакансій у сільських медзакладах, з них 798 — для лікарів.

Більшість вакансій (791) залишаються відкритими понад три місяці. Найбільший кадровий дефіцит — в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях.

Як працює програма

Держава фінансує купівлю житла для медиків за бюджетною програмою

«Здійснення заходів із забезпечення житлом медичних працівників з метою заповнення вакантних посад у сільській місцевості».

Закупівлю житла здійснюють безпосередньо лікарні.

Основні умови для житла:

Розташування у населеному пункті, де працює медик, або в сусідньому (не далі ніж за 30 км);

Не допускаються обласні центри, Київ, території бойових дій чи тимчасово окуповані райони;

У продавця має бути підтверджене право власності;

Оцінка вартості житла — не старше 6 місяців;

Ціна за квадратний метр — не вище середньої вартості будівництва в регіоні.

Порядок отримання службового житла

  1. Медик обирає житло, яке відповідає вимогам.
  2. Подає заяву до свого медзакладу.
  3. Медзаклад перевіряє документи та проводить огляд.
  4. Пакет документів передають до обласного департаменту охорони здоров’я.
  5. МОЗ ухвалює остаточне рішення.
  6. У разі згоди — укладається договір купівлі-продажу, а житло визначається як службове.

Чому це важливо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що ця ініціатива — реальна підтримка для медиків, які обирають роботу в сільських громадах. Це допоможе:

  • покращити умови праці лікарів;
  • забезпечити стабільне надання медичної допомоги;
  • зменшити кадровий дефіцит у селах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ охорона здоров'я медицина лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду