Житло для лікарів у сільській місцевості — як отримати та хто має право

Міністерство охорони здоров’я України запровадило нову програму забезпечення медиків службовим житлом у селах та селищах. Її мета — залучити більше фахівців у сільську місцевість та підвищити доступність медичної допомоги для жителів віддалених громад.
Хто може отримати службове житло
Право на участь у програмі мають громадяни України віком до 50 років, які:
Вакансія, на яку влаштовується медик, повинна бути розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій у сфері охорони здоров’я понад 90 днів поспіль.
Де найбільше вакансій
Станом на зараз на порталі розміщено 980 вакансій у сільських медзакладах, з них 798 — для лікарів.
Більшість вакансій (791) залишаються відкритими понад три місяці. Найбільший кадровий дефіцит — в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях.
Як працює програма
Держава фінансує купівлю житла для медиків за бюджетною програмою
«Здійснення заходів із забезпечення житлом медичних працівників з метою заповнення вакантних посад у сільській місцевості».
Закупівлю житла здійснюють безпосередньо лікарні.
Основні умови для житла:
Розташування у населеному пункті, де працює медик, або в сусідньому (не далі ніж за 30 км);
Не допускаються обласні центри, Київ, території бойових дій чи тимчасово окуповані райони;
У продавця має бути підтверджене право власності;
Оцінка вартості житла — не старше 6 місяців;
Ціна за квадратний метр — не вище середньої вартості будівництва в регіоні.
Порядок отримання службового житла
Чому це важливо
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що ця ініціатива — реальна підтримка для медиків, які обирають роботу в сільських громадах. Це допоможе:
