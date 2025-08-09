Житло для лікарів у сільській місцевості — як отримати та хто має право

Україна запустила програму, за якою лікарі, що переїжджають працювати у сільські громади, зможуть отримати службове житло за кошти держави.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров’я України запровадило нову програму забезпечення медиків службовим житлом у селах та селищах. Її мета — залучити більше фахівців у сільську місцевість та підвищити доступність медичної допомоги для жителів віддалених громад.

Хто може отримати службове житло

Право на участь у програмі мають громадяни України віком до 50 років, які:

працевлаштувалися в комунальний медзаклад у сільській місцевості на пріоритетну вакантну посаду;

працюють у закладі не більше 120 днів на момент подання заявки;

не мають власного чи службового житла в цьому або сусідніх населених пунктах у радіусі до 30 км.

Вакансія, на яку влаштовується медик, повинна бути розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій у сфері охорони здоров’я понад 90 днів поспіль.

Де найбільше вакансій

Станом на зараз на порталі розміщено 980 вакансій у сільських медзакладах, з них 798 — для лікарів.

Більшість вакансій (791) залишаються відкритими понад три місяці. Найбільший кадровий дефіцит — в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях.

Як працює програма

Держава фінансує купівлю житла для медиків за бюджетною програмою

«Здійснення заходів із забезпечення житлом медичних працівників з метою заповнення вакантних посад у сільській місцевості».

Закупівлю житла здійснюють безпосередньо лікарні.

Основні умови для житла:

Розташування у населеному пункті, де працює медик, або в сусідньому (не далі ніж за 30 км);

Не допускаються обласні центри, Київ, території бойових дій чи тимчасово окуповані райони;

У продавця має бути підтверджене право власності;

Оцінка вартості житла — не старше 6 місяців;

Ціна за квадратний метр — не вище середньої вартості будівництва в регіоні.

Порядок отримання службового житла

Медик обирає житло, яке відповідає вимогам. Подає заяву до свого медзакладу. Медзаклад перевіряє документи та проводить огляд. Пакет документів передають до обласного департаменту охорони здоров’я. МОЗ ухвалює остаточне рішення. У разі згоди — укладається договір купівлі-продажу, а житло визначається як службове.

Чому це важливо

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що ця ініціатива — реальна підтримка для медиків, які обирають роботу в сільських громадах. Це допоможе:

покращити умови праці лікарів;

забезпечити стабільне надання медичної допомоги;

зменшити кадровий дефіцит у селах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.