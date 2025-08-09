Во Львовской области впервые зафиксировали суслика-пеструшку из Красной книги

Редкий вид планируют сохранить, создав новые заказники.

В национальном природном парке «Северное Подолье» во Львовской области впервые официально подтвердили присутствие краснокнижного суслика-пеструшки (Spermophilus suslicus).

Об этом сообщил начальник управления охраны природных ресурсов и мониторинга Львовской ОВА Андрей Сенюк.

Редкий вид, который считают индикатором состояния экосистем, обнаружили:

на двух участках парка «Северное Подолье»;

пределах проектируемых заказников «Залесье» и «Суховилка» (Бродовская громада);

1 местообитание на территории Подкаменской территориальной громады.

Суслик-пеструшка занесен в Красную книгу Украины и охраняется Бернской конвенцией. Ранее его ареал охватывал многие регионы страны, но из-за изменения землепользования, урбанизации, сокращения выпаса скота и преследования человеком вид почти исчез.

Чтобы сохранить одну из немногих популяций, департамент экологии на сегодняшний день согласовал создание заказников «Залесье» и «Суховилка». Бродовский горсовет уже поддержал эту инициативу, а проекты объявления природоохранных объектов готовят к подаче в областной совет.

