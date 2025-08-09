На Львівщині вперше зафіксували ховраха з Червоної книги

Рідкісний вид планують зберегти, створивши нові заказники.

У національному природному парку «Північне Поділля» на Львівщині вперше офіційно підтвердили присутність червонокнижного ховраха крапчастого (Spermophilus suslicus). Про це повідомив начальник управління охорони природних ресурсів та моніторингу Львівської ОВА Андрій Сенюк.

Рідкісний вид, який вважають індикатором стану екосистем, виявили:

на двох ділянках парку «Північне Поділля»;

у межах проєктованих заказників «Залісся» та «Суховілка» (Бродівська громада);

1 оселище на території Підкамінської територіальної громади.

Ховрах крапчастий занесений до Червоної книги України та охороняється Бернською конвенцією. Раніше його ареал охоплював багато регіонів країни, але через зміну землекористування, урбанізацію, зниження випасу худоби та переслідування людиною вид майже зник.

Щоб зберегти одну з небагатьох популяцій, департамент екології станом на сьогодні погодили створення заказників «Залісся» та «Суховілка». Бродівська міськрада вже підтримала цю ініціативу, а проєкти оголошення природоохоронних об’єктів готують до подання в обласну раду.

