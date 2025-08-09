Практика судов
Какая процедура сокращения работника, с которым приостановлено действие трудового договора — разъяснение Гоструда

16:54, 9 августа 2025
В первую очередь работодатель обязан издать приказ о сокращении.
Во время военного положения работодатели могут сокращать работников, даже если их трудовые договоры приостановлены. В Гоструда пояснили, что приостановка не прекращает трудовые отношения, поэтому процедура увольнения проходит по общим правилам, как и в мирное время.

В ходе военного положения действуют особые правила трудовых отношений, определенные Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» № 2136-ІХ.

Приостановление действия трудового договора – это временное прекращение работодателем обеспечения работника работой и временное прекращение работником выполнения работы по заключенному трудовому договору.

Действие трудового договора может быть приостановлено в связи с военной агрессией против Украины, что делает невозможным предоставление и выполнение работы. Приостановление действия трудового договора не влечет прекращения трудовых отношений.

И хотя работник не выполняет работу, которую предусматривает трудовой договор, он продолжает оставаться работником работодателя.

Следовательно, Закон № 2136 не запрещает при приостановлении действия трудового договора уведомлять работника о каких-либо решениях работодателя и существенно не изменяет процедуры сокращения, поскольку все предписания трудового законодательства относительно порядка увольнения за сокращение остаются в силе, то есть такими же, как и в мирное время.



Согласно пункту первой части первой статьи 40 КЗоТ Украины расторгнуть трудовой договор можно только если будут изменения в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников.

Гоструда

