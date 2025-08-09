Яка процедура скорочення працівника, з яким призупинено дію трудового договору — роз’яснення Держпраці

Насамперед роботодавець зобов’язаний видати наказ про скорочення.

Під час воєнного стану роботодавці можуть скорочувати працівників, навіть якщо дію їхніх трудових договорів призупинено. У Держпраці пояснили, що призупинення не припиняє трудові відносини, тож процедура звільнення відбувається за загальними правилами, як і в мирний час.

Під час воєнного стану діють особливі правила трудових відносин, визначені Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-ІХ.

Призупинення дії трудового договору - це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.

Дію трудового договору може бути призупинено у зв’язку з військовою агресією проти України, що унеможливлює надання та виконання роботи. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

І хоча працівник не виконує роботу, яку передбачає трудовий договір, він і надалі залишається працівником роботодавця.

Отже, Закон № 2136 не забороняє під час призупинення дії трудового договору повідомляти працівника про будь-які рішення роботодавця та суттєво не змінює процедури скорочення, оскільки, всі приписи трудового законодавства щодо порядку звільнення за скорочення залишаються чинними, тобто, такими самими як і у мирний час.

Насамперед роботодавець зобов’язаний видати наказ про скорочення.

Згідно з пунктом першим частини першої статті 40 КЗпП України розірвати трудовий договір можна, лише якщо будуть зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

