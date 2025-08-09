Вернуться из СЗЧ по упрощенной процедуре через Армия+ можно до 30 августа – Минобороны

Министерство обороны сообщило, что военнослужащие, которые самовольно оставили часть (СЗЧ) до 10 мая этого года, могут восстановить службу в упрощенном порядке. Для этого необходимо подать рапорт через приложение «Армия+» и вернуться до 30 августа.
Как это работает:
После восстановления в резервной части можно подать рапорт на перевод. Для этого нужны:
• рекомендательное письмо от желаемой воинской части;
• справка от ВСП о том, что СЗЧ совершено впервые.
Военнослужащие, которые оставили часть после 10 мая, могут вернуться только в ту часть, из которой ушли, а восстановление на службе займет месяцы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.