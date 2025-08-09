Вернуться из СЗЧ по упрощенной процедуре через Армия+ можно до 30 августа – Минобороны

Военнослужащие, которые оставили часть до 10 мая, могут вернуться на службу по упрощенной процедуре через приложение Армия+.

Министерство обороны сообщило, что военнослужащие, которые самовольно оставили часть (СЗЧ) до 10 мая этого года, могут восстановить службу в упрощенном порядке. Для этого необходимо подать рапорт через приложение «Армия+» и вернуться до 30 августа.

Как это работает:

Заполнить рапорт в «Армия+» (это занимает около 5 минут). Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) получит документ и свяжется с военнослужащим для подтверждения данных. После согласования рапорта военнослужащий должен в течение 24 часов прибыть в выбранный отдел ВСП, где оформят документы и помогут безопасно добраться до резервной воинской части. Командир батальона резерва в течение 72 часов восстановит денежные выплаты и социальные гарантии.

После восстановления в резервной части можно подать рапорт на перевод. Для этого нужны:

• рекомендательное письмо от желаемой воинской части;

• справка от ВСП о том, что СЗЧ совершено впервые.

Военнослужащие, которые оставили часть после 10 мая, могут вернуться только в ту часть, из которой ушли, а восстановление на службе займет месяцы.

