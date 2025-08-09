Практика судів
Повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+ можна до 30 серпня – Міноборони

18:28, 9 серпня 2025
Військовослужбовці, які залишили частину до 10 травня, можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+».
Міністерство оборони повідомило, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року, можуть поновити службу у спрощеному порядку. Для цього необхідно подати рапорт через застосунок «Армія+» та повернутися до 30 серпня.

Як це працює

  1. Заповнити рапорт у «Армія+» (це займає близько 5 хвилин).
  2. Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримає документ і зв’яжеться з військовослужбцем для підтвердження даних.
  3. Після погодження рапорту військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до обраного відділу ВСП, де оформлять документи та допоможуть безпечно дістатися до резервної військової частини.
  4. Командир батальйону резерву протягом 72 годин відновить грошові виплати та соціальні гарантії.

Після відновлення у резервній частині можна подати рапорт на переведення. Для цього потрібні:

  • рекомендаційний лист від бажаної військової частини;
  • довідка від ВСП про те, що СЗЧ здійснено вперше.

Військовослужбовці, які залишили частину після 10 травня, можуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли, а поновлення на службі триватиме місяці. 

армія військовослужбовці Міноборони Армія+ СЗЧ

