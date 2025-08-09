Повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+ можна до 30 серпня – Міноборони

18:28, 9 серпня 2025
Військовослужбовці, які залишили частину до 10 травня, можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою через застосунок «Армія+».
Міністерство оборони повідомило, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня цього року, можуть поновити службу у спрощеному порядку. Для цього необхідно подати рапорт через застосунок «Армія+» та повернутися до 30 серпня.
Як це працює
- Заповнити рапорт у «Армія+» (це займає близько 5 хвилин).
- Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримає документ і зв’яжеться з військовослужбцем для підтвердження даних.
- Після погодження рапорту військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до обраного відділу ВСП, де оформлять документи та допоможуть безпечно дістатися до резервної військової частини.
- Командир батальйону резерву протягом 72 годин відновить грошові виплати та соціальні гарантії.
Після відновлення у резервній частині можна подати рапорт на переведення. Для цього потрібні:
- рекомендаційний лист від бажаної військової частини;
- довідка від ВСП про те, що СЗЧ здійснено вперше.
Військовослужбовці, які залишили частину після 10 травня, можуть повернутися лише в ту частину, з якої пішли, а поновлення на службі триватиме місяці.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.