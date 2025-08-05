Учеников будут готовить к национальному сопротивлению с 14 лет, а БОВП в вузах будет отменена

Предмет «Основы национального сопротивления» будет обязательным как для юношей, так и для девушек.

Фото: brada.gov.ua

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Учеников с 14 лет будут готовить к национальному сопротивлению. Об этом сообщил и. о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Игорь Хорт во время круглого стола в Укринформе.

Подготовка будет включать обращение с оружием, тактическую и огневую подготовку.

Таким образом, вместо базовой общевойсковой подготовки (БОВП) государство внедряет новую модель — основы национального сопротивления, которая охватит всех граждан, начиная со школьного возраста.

«Это больше не просто учебная дисциплина, это цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению», — отметил Хорт.

Согласно новым подходам, цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начинается еще с 14 лет, в частности через участие в военно-патриотических играх, таких как «Сокол», «Джура», а также изучение обновленного предмета «Защита Украины», который уже внедряется в школах и учреждениях профтехобразования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 19 июня приняла в целом постановление 13309 о Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игре «Джура».

Игра направлена, в частности, на получение молодежью первичных общевойсковых и специальных компетенций, в том числе по дополнительным специализациям, в частности «Джура-Защитник», «Джура-Десантник», «Джура-Пограничник», «Джура-Гвардеец», «Джура-Полицейский».

Кроме того, по словам представителя Минобороны, будет отменена БОВП в вузах, ее заменят «Основы национального сопротивления», но без присвоения военной специальности.

«Это про мотивацию, про готовность защищать страну. Предмет «Основы национального сопротивления» будет обязательным как для юношей, так и для девушек. Не хочешь проходить — отчисляйся из учебного заведения», — подчеркнул Хорт.

«Судебно-юридическая газета» ранее сообщала, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности 8 июля рекомендовал парламенту принять за основу ранее анонсированный заместителем руководителя Офиса Президента Ириной Верещук законопроект 13347 относительно подготовки граждан к национальному сопротивлению.

В частности, этим законопроектом изменяются основания для отсрочки мужчин до 25 лет.

Военнообязанные до 25 лет смогут претендовать на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, только если прошли базовую военную службу.

Законопроектом предлагается отменить начальную общевойсковую подготовку и базовую общевойсковую подготовку путем исключения статей 9, 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе». Вместо этого вводится подготовка учащихся к национальному сопротивлению.

При этом, если сейчас прохождение базовой общевойсковой подготовки в высших учебных заведениях для граждан влечет ряд правовых последствий, то авторы законопроекта не предлагают установить их после прохождения гражданами подготовки учащихся к национальному сопротивлению в высших учебных заведениях.

Так, согласно действующей сейчас ч. 5 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со ст. 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» или базовую военную службу.

Однако в законопроекте не предлагается внести изменения в указанную норму, а отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации предлагается предоставлять только тем военнообязанным, которые не достигли 25-летнего возраста и прошли базовую военную службу.

Также в соответствии с законопроектом, несмотря на определение подготовки учащихся к национальному сопротивлению как вида подготовки граждан к военной службе, ее прохождение не будет освобождать мужчин от дальнейшего направления для прохождения базовой военной службы.

В экспертном управлении парламента, со своей стороны, все же рекомендовали засчитывать подготовку учащихся к национальному сопротивлению в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования как прохождение базовой военной службы.

Кроме того, дополнительным основанием для отчисления учащихся из учебного заведения предлагается определить неуспешную сдачу итогового контроля или отказ учащегося от изучения учебной дисциплины «Основы национального сопротивления».

Автор: Наталя Мамченко

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