В вопросах отсрочки от призыва для мужчин до 25 лет готовят изменения – законопроект

Отсрочку от призыва во время мобилизации предлагается предоставлять тем военнообязанным до 25 лет, которые прошли базовую военную службу, убрав нормы о базовой общевойсковой подготовке.

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Военнообязанные до 25 лет смогут претендовать на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, только если прошли базовую военную службу. Соответствующие изменения предусматривает законопроект 13347 относительно подготовки граждан к национальному сопротивлению, который уже рекомендовал принять за основу парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности.

Законопроектом предлагается отменить начальную общевойсковую подготовку и базовую общевойсковую подготовку путем исключения статей 9, 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе». Вместо этого вводится подготовка соискателей образования к нацсопротивлению.

При этом, если сейчас прохождение базовой общевойсковой подготовки в высших учебных заведениях для граждан предусматривает ряд правовых последствий, то авторы законопроекта не предлагают установить их после прохождения гражданами подготовки соискателей образования к национальному сопротивлению в высших учебных заведениях.

Так, согласно действующей сейчас ч. 5 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку в соответствии со ст. 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» или базовую военную службу.

Однако в законопроекте не предлагается внести изменения в указанную норму, а отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации предлагается предоставлять только тем военнообязанным, которые не достигли 25-летнего возраста и прошли базовую военную службу.

Также, согласно законопроекту, несмотря на определение подготовки соискателей образования к национальному сопротивлению как вида подготовки граждан к военной службе, ее прохождение не будет освобождать мужчин от дальнейшего направления для прохождения базовой военной службы.

В экспертном управлении парламента, со своей стороны, все же рекомендовали засчитывать подготовку соискателей образования к нацсопротивлению в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования как прохождение базовой военной службы.

Кроме того, дополнительным основанием для отчисления соискателей из учебного заведения предлагается определить неуспешную сдачу итогового контроля или отказ соискателя образования от изучения учебной дисциплины «Основы национального сопротивления».

Что такое подготовка соискателей образования к нацсопротивлению

В соответствии с законопроектом такую подготовку предлагается начать на третьем уровне полного общего среднего образования и проводить в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования путем изучения учебного предмета «Защита Украины» и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. А далее – продолжить при получении образования на базе полного общего среднего образования в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования, учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения путем изучения учебной дисциплины «Основы национального сопротивления».

Следует напомнить, что законом об усилении мобилизации от 11 апреля 2024 года №3633-IX было установлено, что базовая общевойсковая подготовка, определенная ст. 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», начинается с 1 сентября 2025 года:

для граждан, получающих высшее образование, – в учреждениях высшего образования всех форм собственности, а также учреждениях образования со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских;

для граждан, планирующих поступить впервые на государственную службу, службу в органах местного самоуправления, занять должности в органах прокуратуры, а также других граждан (по желанию) – в учебных частях (центрах) ВСУ.

Вместо этого законопроектом устанавливается, что подготовка к нацсопротивлению соискателей профессионального предвысшего, высшего образования по дневной или дуальной форме получения образования, определенная статьей 6-2 Закона (которой заменяется нынешняя базовая общевойсковая подготовка), начинается с 1 октября 2026 года.

То есть, проведение военной подготовки для соискателей высшего образования (что сейчас определена обязательной для мужчин), которая должна была начаться с 1 сентября 2025 года, проектом переносится на 1 октября 2026 года и будет обязательной для всех соискателей в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам обучения.

Автор: Наталя Мамченко

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