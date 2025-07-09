Совещательная группа экспертов отказывается сотрудничать с Верховной Радой – в парламенте обвинили СГЭ в неуважении к законодательной ветви власти

В Совещательной группе экспертов говорят, что требования Комитета ВРУ незаконны и обвинили народных депутатов в нежелании назначать судей Конституционного Суда.

Источник фото - СГЭ

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Конфликт между Комитетом Верховной Рады по вопросам правовой политики и Совещательной группой экспертов, которая осуществляет предварительный отбор кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины, продолжается.

Во время заседания Комитета Верховной Рады 4 июля народные депутаты в очередной раз сообщили, что хотят провести консультации с Совещательной группой экспертов и получить от СГЭ документы, касающиеся кандидатов на должности судей КСУ по квоте парламента, отобранных СГЭ еще в феврале 2025 года.

Напомним, что по итогам конкурса на две вакантные должности судей КСУ по квоте Верховной Рады, СГЭ признала соответствующими всем необходимым требованиям 6 кандидатов:

Барабаш Юрий Григорьевич – проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Я. Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук (кандидат получил 6 голосов за)

Тропин Захар Владимирович – директор Департамента международного сотрудничества и представительства Министерства юстиции (5 голосов «за»)

Водянников Александр Юрьевич – старший проектный сотрудник (верховенство права и права человека) Программы поддержки ОБСЕ для Украины (4 голоса «за»). 27 июня назначен судьей КСУ, но по квоте Президента.

Клименко Оксана Михайловна – главный научный консультант сектора развития законодательства по вопросам правовой политики Исследовательской службы Верховной Рады (4 голоса «за»)

Кириченко Юлия Николаевна – член правления Центра политико-правовых реформ, советник председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука (3 голоса «за»)

Цымбалистый Тарас Олегович – прокурор Офиса Генерального прокурора (3 голоса «за»)

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Совещательная группа экспертов тогда неожиданно изменила свою предыдущую практику – пересмотрела свои же выводы относительно некоторых кандидатов, которые во время предыдущих конкурсов на должности судей КСУ получили негативные выводы от СГЭ, а также решила не принимать во внимание негативные выводы Этического совета в отношении некоторых кандидатов.

Это был первый случай, когда орган, в состав которого входят иностранные эксперты, решил не учитывать как свою же предыдущую, так и практику другого аналогичного органа.

Решение СГЭ вызвало неоднозначную реакцию в Комитете ВРУ по вопросам правовой политики – народные депутаты решили, в частности, ознакомиться с практическими работами кандидатов – победителей конкурса на должности судей КСУ.

Совещательная группа экспертов, однако, отказалась войти в коммуникацию с Комитетом ВРУ.

Также без положительной реакции осталось и предложение Комитета провести рабочее заседание с участием депутатов и представителей СГЭ.

В итоге ситуация с назначением двух судей КСУ по квоте Верховной Рады "зависла".

Кроме того, поведение СГЭ в Комитете расценили как «неуважение к парламенту, как представителю украинского народа».

«К сожалению, коммуникация с Совещательной группой экспертов не удалась. Мы исходим из того, что согласно Закону «О Конституционном Суде Украины», Совещательная группа экспертов является вспомогательным органом субъектов назначения, что прямо указано. Соответственно, СГЭ должна способствовать субъектам назначения, но она не является самостоятельным субъектом назначения.

Мы исходим из того, что Комитет по вопросам правовой политики является рабочим органом парламента, единого законодательного органа и собственно представителя украинского народа, и поэтому здесь должно быть, исходя из статуса Совещательной группы экспертов, определенное сотрудничество.

Но на сегодняшний день, очевидно, мы, возможно, по-разному понимаем значение и статус самой Совещательной группы экспертов», - рассказал 4 июля на заседании Комитета его председатель Денис Маслов.

Также, между делом, выяснилось, что сейчас никто не знает, где хранятся документы, которые кандидаты на должности судей КСУ направляли в Совещательную группу экспертов, а также документы, которые СГЭ получала относительно кандидатов от органов власти и из других источников.

«У нас документация не хранится, она хранится в Секретариате Совещательной группы экспертов. Но я не знаю, я не могу вам сказать, где они находятся», - рассказала на заседании Комитета первый заместитель руководителя Секретариата КСУ Лариса Бирюк.

Комитет ВРУ 4 июля в итоге утвердил свои «разъяснения» по отдельным положениям Закона «О Конституционном Суде Украины» касательно деятельности Совещательной группы экспертов.

Комитет ВРУ отметил, что:

«Совещательная группа экспертов – это вспомогательный орган для парламента, Президента и Съезда судей, а не самостоятельный орган, проводящий конкурс.

Совещательная группа экспертов обязана передавать по запросу комитета документы тех кандидатов на должность судьи КСУ, которые выносятся на голосование зала. Для того, чтобы депутаты могли с ними ознакомиться, как того требует Регламент. Речь в том числе и о документах, поданных кандидатами в СГЭ и полученных от кандидатов по запросу СГЭ.

Совещательная группа экспертов должна реагировать на приглашение принять участие в заседаниях комитета во время рассмотрения кандидатур (а не игнорировать их) и способствовать процессу назначения судей».

А уже 8 июля на претензии Комитета ВРУ ответили в Совещательной группе экспертов.

В СГЭ требования Комитета по получению любых документов от Совещательной группы экспертов, кроме решений о соответствии кандидатов на должности судей КСУ, назвали не имеющими законной основы и «манипулятивными».

Более того, СГЭ обвинила Комитет ВРУ в «бездействии» и фактическом нежелании назначать судей КСУ по квоте парламента – до сих пор не состоялись собеседования с кандидатами на должности судей КСУ в Комитете.

«Законодательство не предусматривает предоставление Совещательной группой экспертов каких-либо других документов или материалов, а также четко указывает границы полномочий СГЭ в конкурсном отборе судей Конституционного Суда Украины – это оценивание соответствия кандидатов критериям высоких моральных качеств и признанного уровня компетенции в сфере права, формирование и передача списка оцененных кандидатов субъектам назначения.

В задержке рассмотрения кандидатов на должности судей КСУ и в публичных обвинениях СГЭ усматриваются только явные политические мотивы и попытка давления на Совещательную группу экспертов как независимую конкурсную комиссию, которая по Закону способствует субъектам назначения в оценивании кандидатов, и не является подчиненной Комитету подразделением», - говорится в сообщении СГЭ.

Также в СГЭ обратили внимание, что Съезд судей в сентябре 2024 года и Президент в июне 2025 года назначили судей КСУ по своей квоте без истребования у СГЭ каких-либо дополнительных документов.

Таким образом, можно констатировать, что конфликт между Комитетом ВРУ по правовой политике и Совещательной группой экспертов не только продолжается, но и вышел в публичную плоскость.

Автор: Вячеслав Хрипун