Все кандидаты на должности прокуроров должны будут пройти военную службу – законопроект о нацсопротивлении

И мужчины, и женщины для того, чтобы претендовать на должности прокуроров, должны будут обязательно пройти военную службу – комитет по нацбезопасности рекомендовал одобрить законопроект.

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Для назначения на должности прокуроров нужно будет в обязательном порядке пройти военную службу. При этом – как мужчинам, так и женщинам. Это предусматривает законопроект 13347 о подготовке граждан к национальному сопротивлению, который 8 июля рекомендовал парламенту принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности. Ранее этот законопроект анонсировала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

Так, действующая редакция статьи 27 закона о прокуратуре предусматривает, что прокурором окружной прокуратуры (в том числе прокурором – стажером окружной прокуратуры в определенных этим Законом случаях) по результатам отбора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование, владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка, а также проходил базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе.

Аналогичные требования содержатся для назначения на должность прокурора областной прокуратуры, Офиса Генерального прокурора, Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Изменения, которые предлагаются законопроектом, предусматривают, что все претенденты для назначения на должности прокурора обязаны пройти военную службу.

Законопроектом не предлагается установить, что для назначения на эти должности может быть зачтена подготовка соискателей образования к национальному сопротивлению (которая является заменой базовой общевойсковой подготовки и определяется законопроектом как один из видов подготовки граждан к военной службе).

Кроме того, прохождение базовой военной службы для женщин является добровольным, но для женщин также вводится такое требование для назначения на прокурорские должности, как прохождение военной службы.

Напомним, что положения о прохождении базовой общевойсковой подготовки были внесены на основании закона «об отдельных вопросах прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета» от 11 апреля 2024 года №3633-IX (известный как закон об усилении мобилизации – прим. ред.).

Так, в переходных положениях этого закона было предусмотрено, что базовая общевойсковая подготовка, определенная новой статьей 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», начинается с 1 сентября 2025 года:

для граждан, которые получают высшее образование, - в учреждениях высшего образования всех форм собственности, а также учреждениях образования со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских;

для граждан, которые планируют поступить впервые на государственную службу, службу в органах местного самоуправления, занять должности в органах прокуратуры, а также других граждан (по желанию) - в учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины.

Также переходные положения предусматривали, что требования к кандидатам на должности государственной службы, службы в органах местного самоуправления, прокуроров относительно прохождения ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы, указанные в ч. 4 статьи 19 Закона «О государственной службе», частях 1-3 и 5 статьи 27 Закона «О прокуратуре», подпункте 9 пункта 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» этого Закона, начинают применяться со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения, но не ранее чем через один год после введения базовой общевойсковой подготовки.

Однако законопроект 13347 предлагает вообще отменить начальную общевойсковую подготовку и базовую общевойсковую подготовку как составляющие подготовки граждан к военной службе путем исключения статей 9, 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Вместо этого, на замену этих институтов вводится подготовка к нацсопротивлению. Следовательно, возникает вопрос, как после принятия этого закона будет регулироваться вопрос отбора кандидатов в прокуратуру.

Подробнее о законопроекте можно прочитать в анализе «Судебно-юридической газеты».

Автор: Наталя Мамченко

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