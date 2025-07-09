Усі кандидати на посади прокурорів повинні будуть пройти військову службу – законопроект про нацспротив

І чоловіки, і жінки для того, аби претендувати на посади прокурорів, повинні будуть обов’язково пройти військову службу – комітет з нацбезпеки рекомендував схвалити законопроект.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для призначення на посади прокурорів потрібно буде в обов’язковому порядку пройти військову службу. При цьому – як чоловікам, так і жінкам. Це передбачає законопроект 13347 щодо підготовки громадян до національного спротиву, який 8 липня рекомендував парламенту прийняти за основу Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки. Раніше цей законопроект анонсувала заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

Так, чинна редакція статті 27 закону про прокуратуру передбачає, що прокурором окружної прокуратури (у тому числі прокурором – стажистом окружної прокуратури у визначених цим Законом випадках) за результатами добору може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, а також проходив базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби.

Аналогічні вимоги містяться для призначення на посаду прокурора обласної прокуратури, Офісу Генерального прокурора, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зміни, які пропонуються законопроектом, передбачають, що усі претенденти для призначення на посади прокурора зобов’язані пройти військову службу.

Законопроектом не пропонується встановити, що для призначення на ці посади може бути зарахована підготовка здобувачів освіти до національного спротиву (яка є заміною базової загальновійськової підготовки та визначається законопроектом як один із видів підготовки громадян до військової служби).

Крім того, проходження базової військової служби для жінок є добровільним, але для жінок також вводиться така вимога для призначення на прокурорські посади, як проходження військової служби.

Нагадаємо, що положення про проходження базової загальновійськової підготовки були внесені на підставі закону «щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» від 11 квітня 2024 року №3633-IX (відомий, як закон про посилення мобілізації – прим. ред.).

Так, у перехідних положеннях цього закону було передбачено, що базова загальновійськова підготовка, визначена новою статтею 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», розпочинається з 1 вересня 2025 року:

для громадян, які здобувають вищу освіту, - в закладах вищої освіти всіх форм власності, а також закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) - у навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України.

Також перехідні положення передбачали, що вимоги до кандидатів на посади державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, прокурорів щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби, зазначені у ч. 4 статті 19 Закону «Про державну службу», частинах 1-3 та 5 статті 27 Закону «Про прокуратуру», підпункті 9 пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, починають застосовуватися з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, але не раніше ніж через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки.

Однак законопроект 13347 пропонує взагалі скасувати початкову загальновійськову підготовку та базову загальновійськову підготовку як складові підготовки громадян до військової служби шляхом виключення статей 9, 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Натомість, на заміну цих інститутів запроваджується підготовка до нацспротиву.

Отже, виникає питання, як після прийняття цього закону буде регулюватися питання відбору кандидатів до прокуратури.

Детальніше про законопроект можна прочитати в аналізі «Судово-юридичної газети».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.