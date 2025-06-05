Законопроектом про національний спротив пропонується виключити базову загальновійськову підготовку з закону про військову службу

У Верховній Раді зареєстрований законопроект про національний спротив, який передбачає зміни до законів про мобілізацію та про військову службу для чоловіків молодше 25 років.

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У Верховній Раді зареєстровано раніше анонсований заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук законопроект 13347 щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву.

Серед іншого, цим законопроектом передбачені зміни до законів про мобілізацію та про військову службу.

Так, у Законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» змінюється норма статті 23, яка регулює питання відстрочки від призову.

Наразі ця норма передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу.

Після змін буде встановлено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову військову службу.

Зміни до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу»

Законопроектом щодо нацспротиву із закону про військовий обов’язок:

Повністю виключається стаття 9, яка регулює початкову загальновійськову підготовку . Нагадаємо, початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти.

. Нагадаємо, початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти. Повністю виключається стаття 10-1 про базову загальновійськову підготовку. Нагадаємо, що базова загальновійськова підготовка відповідно до цієї статті проводиться у закладах вищої освіти всіх форм власності, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) ЗСУ, закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських тощо.

Замість норми про те, що підготовка громадян України до військової служби включає початкову загальновійськову підготовку і базову загальновійськову підготовку встановлюється, що вона включає підготовку здобувачів освіти до національного спротиву.

Передбачено, що під час організації та здійснення підготовки громадян України до військової служби не допускаються будь-які форми дискримінації (замість норми про «загальновійськову підготовку»).

У статті 11 «Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» пропонується прибрати згадку про базову загальновійськову підготовку.

Наразі передбачено, що громадяни України, які не атестовані для присвоєння військового звання офіцерського складу після закінчення закладу вищої освіти і не проходили військову службу або базову загальновійськову підготовку, підлягають направленню для проходження базової військової служби з урахуванням, за можливості, фаху, який вони здобули у закладі вищої освіти, або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями.

Після змін ця норма буде звучати так: «Громадяни України, які не атестовані для присвоєння військового звання офіцерського складу після закінчення закладу вищої освіти і не проходили військову службу, підлягають направленню для проходження базової військової служби з урахуванням, за можливості, фаху, який вони здобули у закладі вищої освіти, або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями».

В статті 15 «Направлення громадян України для проходження базової військової служби» буде передбачено, що для проходження базової військової служби направляються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі (жіночої статі – добровільно), які перебувають на військовому обліку призовників та яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку. Отже, додається норма про перебування на обліку призовників.

У статті 37, яка регулює взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього, автори законопроекту про нацспротив пропонують визначити наступні зміни.

Прибирається норма щодо БЗВП у нормі, яка встановлює, що на військовий облік призовників віком до 25 років беруться ті, які відраховані із закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та не пройшли базову загальновійськову підготовку.

Виключається норма про те, що на військовий облік військовозобов’язаних беруть призовників, які пройшли базову загальновійськову підготовку з додержанням умов, передбачених статтею 10-1 цього Закону.

Натомість додається норма про те, що на військовий облік військовозобов’язаних беруть призовників, які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу, молодшого, середнього складу поліції.

Відповідно виключено норму, що зняттю з військового обліку призовників підлягають ті, які пройшли базову загальновійськову підготовку.

Нагадаємо, базова військова служба – це різновид військової служби, що прийшов на заміну строкової.

Відповідно до статті 23 закону про військову службу строки базової військової служби під час дії воєнного стану становлять до 3-х місяців, з яких не менше одного місяця здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка.

Також законопроектом пропонується установити, що підготовка до національного спротиву здобувачів фахової передвищої, вищої освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти, визначена статтею 6-2 Закону «Про основи національного спротиву», розпочинається з 1 жовтня 2026 року.

Підготовка здобувачів освіти, до національного спротиву проводиться в закладах освіти усіх форм власності окрім вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, які здійснюють на певних рівнях освіти підготовку курсантів для подальшої служби на посадах офіцерського (сержантського і старшинського) складу з метою задоволення потреб ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, інших розвідувальних органів України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

Як зазначають автори законопроекту його метою є зокрема трансформація загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти в підготовку до національного спротиву здобувачів вищої, фахової передвищої, повної загальної середньої освіти.

Закон має набрати чинності у разі його прийняття з дня, наступного за днем його опублікування.

Також відповідні зміни про виключення базової загальновійськової підготовки передбачені до законів про державну службу, про прокуратуру тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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