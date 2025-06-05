Законопроектом о национальном сопротивлении предлагается исключить базовую общевойсковую подготовку из закона о воинской службе

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о национальном сопротивлении, который предусматривает изменения в законы о мобилизации и о воинской службе для мужчин моложе 25 лет.

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В Верховной Раде зарегистрирован ранее анонсированный заместителем руководителя Офиса Президента Ириной Верещук законопроект 13347 относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Среди прочего, этим законопроектом предусмотрены изменения в законы о мобилизации и о воинской службе.

Так, в Законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации» изменяется норма статьи 23, которая регулирует вопросы отсрочки от призыва.

Сейчас эта норма предусматривает, что не подлежат призыву на воинскую службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона «О воинской обязанности и воинской службе» или базовую воинскую службу.

После изменений будет установлено, что не подлежат призыву на воинскую службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые прошли базовую воинскую службу.

Изменения в Закон «О воинской обязанности и воинской службе»

Законопроектом относительно нацсопротивления из закона о воинской обязанности:

Полностью исключается статья 9, которая регулирует начальную общевойсковую подготовку . Напомним, н ачальная общевойсковая подготовка реализуется на третьем уровне полного общего среднего образования и проводится в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования.

. Напомним, н предвысшего образования. Полностью исключается статья 10-1 о базовой общевойсковой подготовке. Напомним, что базовая общевойсковая подготовка в соответствии с этой статьей проводится в учреждениях высшего образования всех форм собственности, военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, высших военных учебных заведениях, учебных частях (центрах) ВСУ, учреждениях образования со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских и т.д.

Вместо нормы о том, что подготовка граждан Украины к воинской службе включает начальную общевойсковую подготовку и базовую общевойсковую подготовку, устанавливается, что она включает подготовку соискателей образования к национальному сопротивлению.

Предусмотрено, что при организации и осуществлении подготовки граждан Украины к воинской службе не допускаются любые формы дискриминации (вместо нормы об «общевойсковой подготовке»).

В статье 11 «Воинская подготовка граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса» предлагается убрать упоминание о базовой общевойсковой подготовке.

Сейчас предусмотрено, что граждане Украины, которые не аттестованы для присвоения воинского звания офицерского состава после окончания учреждения высшего образования и не проходили воинскую службу или базовую общевойсковую подготовку, подлежат направлению для прохождения базовой воинской службы с учетом, по возможности, специальности, которую они получили в учреждении высшего образования, или по родственным военно-учетным специальностям.

После изменений эта норма будет звучать так: «Граждане Украины, которые не аттестованы для присвоения воинского звания офицерского состава после окончания учреждения высшего образования и не проходили воинскую службу, подлежат направлению для прохождения базовой воинской службы с учетом, по возможности, специальности, которую они получили в учреждении высшего образования, или по родственным военно-учетным специальностям».

В статье 15 «Направление граждан Украины для прохождения базовой воинской службы» будет предусмотрено, что для прохождения базовой воинской службы направляются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола (женского пола – добровольно), которые состоят на воинском учете призывников и которым ко дню отправления на базовую воинскую службу исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 25-летнего возраста. Следовательно, добавляется норма о пребывании на учете призывников.

В статье 37, которая регулирует постановку на воинский учет, снятие и исключение из него, авторы законопроекта о нацсопротивлении предлагают определить следующие изменения.

Убирается норма относительно БОП в норме, которая устанавливает, что на воинский учет призывников возрастом до 25 лет берутся те, которые отчислены из учреждений профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования и не прошли базовую общевойсковую подготовку.

Исключается норма о том, что на воинский учет военнообязанных берут призывников, которые прошли базовую общевойсковую подготовку с соблюдением условий, предусмотренных статьей 10-1 этого Закона.

Вместо этого добавляется норма о том, что на воинский учет военнообязанных берут призывников, которые получили специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава, младшего, среднего состава полиции.

Соответственно исключена норма, что снятию с воинского учета призывников подлежат те, которые прошли базовую общевойсковую подготовку.

Напомним, базовая воинская служба – это разновидность воинской службы, пришедшая на смену срочной.

В соответствии со статьей 23 закона о воинской службе сроки базовой воинской службы во время действия военного положения составляют до 3-х месяцев, из которых не менее одного месяца осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев – профессиональная подготовка.

Также законопроектом предлагается установить, что подготовка к национальному сопротивлению соискателей профессионального предвысшего, высшего образования по дневной или дуальной форме получения образования, определенная статьей 6-2 Закона «Об основах национального сопротивления», начинается с 1 октября 2026 года.

Подготовка соискателей образования к национальному сопротивлению проводится в учреждениях образования всех форм собственности, кроме высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования, которые осуществляют на определенных уровнях образования подготовку курсантов для дальнейшей службы на должностях офицерского (сержантского и старшинского) состава с целью удовлетворения потребностей ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом, СБУ, Службы внешней разведки Украины, других разведывательных органов Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Как отмечают авторы законопроекта, его целью является, в частности, трансформация общевойсковой подготовки соискателей высшего образования в подготовку к национальному сопротивлению соискателей высшего, профессионального предвысшего, полного общего среднего образования.

Закон должен вступить в силу в случае его принятия со дня, следующего за днем его опубликования.

Также соответствующие изменения об исключении базовой общевойсковой подготовки предусмотрены в законы о государственной службе, о прокуратуре и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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