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Судьи КСУ рассказали об осуществлении конституционного контроля в Эстонской Республике

16:30, 5 июня 2025
Как устроен конституционный контроль в Эстонии — судьи КСУ приняли участие в лекции.
Судьи КСУ рассказали об осуществлении конституционного контроля в Эстонской Республике
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Судьи КСУ рассказали об осуществлении конституционного контроля в Эстонской Республике. Мероприятие было организовано в рамках совместного проекта Конституционного Суда Украины и Национальной школы судей Украины, начатого в апреле 2022 года, с целью просветительской миссии.

В лекции приняли участие судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, Галина Юровская, сотрудники Суда, судьи, адвокаты, ученые, преподаватели, студенты, аспиранты высших учебных заведений и воспитанники Малой академии наук.

Основным докладчиком выступила судья Верховного Суда Эстонской Республики Неле Сийтам. Она рассказала об особенностях осуществления конституционного контроля в Эстонской Республике. Проинформировала об организационной структуре суда, его составе, полномочиях, формах и субъектах обращений в суд, обозначила судебную практику.

Как было сказано, в Эстонской Республике Государственный (Верховный) Суд является высшей судебной инстанцией, рассматривающей судебные решения в кассационном порядке. Этот суд одновременно является судом конституционного контроля. В нем действуют четыре палаты – конституционная, административная, уголовная, гражданская. Общее количество судей – 19 (включая председателя). Судей по предложению председателя Государственного суда назначает парламент (Рийгикогу) бессрочно. Конституционная палата насчитывает 8 судей, делегированных из других палат Государственного суда, то есть судья одновременно состоит в двух палатах. Срок работы члена конституционной палаты – 4 года. Конституционную палату возглавляет председатель Государственного (Верховного) суда.

Суд выполняет ряд полномочий, в частности:

  • рассматривает заявления о проверке соответствия или несоответствия законодательного акта Конституции;
  • рассматривает запросы о соответствии международного договора Конституции;
  • выражает позиции по толкованию Конституции Эстонской Республики в сочетании с правом Европейского Союза;
  • рассматривает заявления и жалобы на решения парламента;
  • рассматривает заявления о прекращении деятельности политических партий и др.

Государственный суд признает неконституционные положения недействительными, то есть действует как «негативный законодатель».

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КСУ

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