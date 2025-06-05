Судьи КСУ рассказали об осуществлении конституционного контроля в Эстонской Республике. Мероприятие было организовано в рамках совместного проекта Конституционного Суда Украины и Национальной школы судей Украины, начатого в апреле 2022 года, с целью просветительской миссии.
В лекции приняли участие судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, Галина Юровская, сотрудники Суда, судьи, адвокаты, ученые, преподаватели, студенты, аспиранты высших учебных заведений и воспитанники Малой академии наук.
Основным докладчиком выступила судья Верховного Суда Эстонской Республики Неле Сийтам. Она рассказала об особенностях осуществления конституционного контроля в Эстонской Республике. Проинформировала об организационной структуре суда, его составе, полномочиях, формах и субъектах обращений в суд, обозначила судебную практику.
Как было сказано, в Эстонской Республике Государственный (Верховный) Суд является высшей судебной инстанцией, рассматривающей судебные решения в кассационном порядке. Этот суд одновременно является судом конституционного контроля. В нем действуют четыре палаты – конституционная, административная, уголовная, гражданская. Общее количество судей – 19 (включая председателя). Судей по предложению председателя Государственного суда назначает парламент (Рийгикогу) бессрочно. Конституционная палата насчитывает 8 судей, делегированных из других палат Государственного суда, то есть судья одновременно состоит в двух палатах. Срок работы члена конституционной палаты – 4 года. Конституционную палату возглавляет председатель Государственного (Верховного) суда.
Суд выполняет ряд полномочий, в частности:
Государственный суд признает неконституционные положения недействительными, то есть действует как «негативный законодатель».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.