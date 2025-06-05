Як влаштований конституційний контроль в Естонії — судді КСУ взяли участь у лекції.

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Судді КСУ розповіли про здійснення конституційного контролю в Естонській Республіці. Захід було організовано в межах спільного проєкту Конституційного Суду України і Національної школи суддів України, що був започаткований у квітні 2022 року і має на меті здійснення просвітницької місії.

У цій лекції взяли участь судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко, Галина Юровська, працівники Суду, судді, адвокати, науковці, викладачі, студенти, аспіранти закладів вищої освіти та вихованці Малої академії наук.

Основною доповідачкою виступила суддя Верховного Суду Естонської Республіки Неле Сіітам. Вона розповіла про особливості здійснення конституційного контролю в Естонській Республіці. Поінформувала про організаційну структуру суду, його склад, повноваження, форми і суб’єктів звернень до суду, окреслила судову практику.

Як було сказано, у Естонській Республіці Державний (Верховний) Суд є вищою судовою інстанцією, що розглядає судові рішення в касаційному порядку. Цей суд одночасно є судом конституційного контролю. У ньому діють чотири палати – конституційна, адміністративна, кримінальна, цивільна. Загальна кількість суддів 19 (включно з головою). Суддів за пропозицією голови Державного суду призначає парламент (Рійгіког) безстроково. Конституційна палата налічує 8 суддів, які делеговані з інших палат Державного суду, тобто суддя одночасно перебуває у двох палатах. Термін роботи члена конституційної палати – 4 роки. Конституційну палату очолює голова Державного (Верховного) суду.

Суд виконує низку повноважень, зокрема:

розглядає заяви про перевіряння на відповідність або невідповідність законодавчого акта Конституції;

розглядає запити щодо відповідності міжнародного договору Конституції;

висловлює позиції щодо тлумачення Конституції Естонської Республіки в поєднанні з правом Європейського Союзу;

розглядає заяви та скарги на рішення парламенту;

розглядає заяви про припинення діяльності політичних партій тощо.

Державний Суд визнає неконституційні положення недійсними, тобто діє як «негативний законодавець».

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