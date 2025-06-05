Жінка померла від «амеби, що їсть мозок» після промивання носа водопровідною водою

Naegleria fowleri забрала ще одне життя у США.

Фото: aqua360.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

71-річна мешканка Техасу померла після зараження небезпечною амебою Naegleria fowleri, відомою як «амеба, що їсть мозок». Як повідомляє видання People, інфікування сталося після того, як жінка промила носові пазухи водою з кемпінгового автофургона.

За даними Департаменту охорони здоров’я штату Техас, перші важкі симптоми з’явилися через чотири дні після використання пристрою для промивання носа, який вона наповнила водопровідною водою. У жінки виникла лихоманка, головний біль і зміни психічного стану, а згодом — судоми. Попри спроби медиків урятувати її життя, вона померла через вісім днів після появи перших ознак хвороби.

Лабораторне тестування підтвердило наявність Naegleria fowleri у спинномозковій рідині. Цей мікроорганізм викликає рідкісне, але майже завжди смертельне захворювання — первинний амебний менінгоенцефаліт. За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, з 1962 року в країні зафіксовано лише 164 випадки зараження цією амебою, і лише четверо пацієнтів вижили.

Амеба зазвичай мешкає у теплій прісній воді — в озерах, річках, гарячих джерелах або недостатньо очищених басейнах. Вона проникає в організм через ніс і досягає мозку, викликаючи стрімкий розвиток хвороби. Симптоми можуть з’явитися впродовж 1–9 днів після зараження, а смерть — настати вже за 5–18 днів.

Фахівці радять уникати використання неперевіреної або нефільтрованої води для промивання носа, особливо у польових умовах або під час відпочинку на природі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.