Рада прийняла за основу законопроект щодо адміністративного збору

Законопроект передбачає чітко визначені розміри адміністративного збору за понад 170 найпопулярніших адмінпослуг.

Фото: rada.gov.ua

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Верховна Рада підтримала за основу законопроект 4380 щодо адміністративного збору.

Він визначає єдині засади та критерії платності й безоплатності адміністративних послуг, порядок встановлення конкретних розмірів адміністративного збору, а також процедуру його сплати.

Законопроект передбачає чітко визначені розміри адміністративного збору за понад 170 найпопулярніших адмінпослуг.

Безоплатними залишаються послуги у сферах:

- соціального захисту населення;

- пенсійного забезпечення;

- для неповнолітніх осіб (зокрема — перший паспорт громадянина України, реєстрація місця проживання);

- для осіб, які потребують особливого захисту.

Загальним правилом є компенсаційний підхід до визначення розміру адміністративного збору — не вище рівня фактичної собівартості послуги.

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