Рада прийняла за основу законопроект щодо адміністративного збору

Верховна Рада підтримала за основу законопроект 4380 щодо адміністративного збору.
Він визначає єдині засади та критерії платності й безоплатності адміністративних послуг, порядок встановлення конкретних розмірів адміністративного збору, а також процедуру його сплати.
Законопроект передбачає чітко визначені розміри адміністративного збору за понад 170 найпопулярніших адмінпослуг.
Безоплатними залишаються послуги у сферах:
- соціального захисту населення;
- пенсійного забезпечення;
- для неповнолітніх осіб (зокрема — перший паспорт громадянина України, реєстрація місця проживання);
- для осіб, які потребують особливого захисту.
Загальним правилом є компенсаційний підхід до визначення розміру адміністративного збору — не вище рівня фактичної собівартості послуги.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.